El turismo en España apunta a su mejor Navidad en una década: comprueba cuánto viajamos en estas fechas

Un aspa roja o una flecha verde luminosa marcan el ritmo y el acceso a la calle Preciados, la vía comercial más concurrida de España durante las vacaciones de Navidad. El puente de la Constitución y el de la Inmaculada marcan el pistoletazo de salida de estas festividades. Los municipios de toda España se visten de luces y guirnaldas atrayendo a visitantes propios y foráneos.

Más allá de los reencuentros, las compras abundantes y los turrones, estas fechas están marcadas por los viajes. Algunos para visitar, por fin, a sus familiares y otros para descubrir cómo se vive la Navidad en otros países. Año tras año vemos cómo crece el número de viajeros, se baten récords de desplazamientos y las maletas vuelven a ser protagonistas en aeropuertos, carreteras y estaciones.

Pero antes de entrar a desgranar estos datos… hemos preparado un cuestionario de cinco preguntas para poner a prueba tus conocimientos:

DatosRTVE ha analizado la evolución del turismo en España en la última década (2015-2024) durante las vacaciones de Navidad, un periodo comprendido entre el inicio y el fin de las vacaciones de los más pequeños. De forma específica, el Instituto Nacional de Estadística considera vacaciones de Navidad "el intervalo definido por el calendario escolar de cada comunidad, normalmente entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero".

Si se echa un vistazo rápido a los números y se observa la tendencia de estos últimos años, no sería de extrañar que estas Navidades de 2025 superen las cifras de 2019, alcanzando la cifra de los diez millones de viajes. Pero como se puede imaginar, la evolución del turismo navideño ha sufrido algún que otro bache en el camino. El más importante vino con la pandemia de la Covid en 2020, que hundió casi por completo el sector servicios, con hoteles cerrados, vuelos cancelados y despidos masivos en muchas empresas cuya actividad estaba orientada en el turismo. Pero, ¿cuánto cayeron los viajes durante la emergencia sanitaria? ¿Se han recuperado las cifras prepandemia a partir de 2021?

El turismo navideño se acerca a máximos prepandemia Estos datos revelan una dinámica de idas y venidas que toma el pulso al vigor de la sociedad española. Si se echa un vistazo a los datos de los desplazamientos con motivo de la Navidad, la bandera de 2019 ondea marcando la cifra a batir. Hasta 9.628.418 viajes se realizaron ese año, en estas fechas, marcando el hito a superar. El año 2020 trajo la pandemia y, con ello, el hundimiento de todos los sectores que tenían que ver con el turismo. Aquellas Navidades, entre viajes restringidos a domicilios de personas "allegadas", salvoconductos para cambiar de comunidad y otras limitaciones, el INE registró 3.589.363 desplazamientos, casi un 40% menos que el año anterior. Los años posteriores han servido para recuperar los datos prepandemia, pero sin llegar nunca a superar los de 2019. Los registros han sido testigos de cómo han ido aumentando año a año la cifra de viajes hasta que en 2024 la cifra se acodó en la mesa de 2019 al superar los 9,5 millones de viajes. En concreto, el 19% de los residentes en España viajaron durante las últimas vacaciones de Navidad, teniendo en cuenta que según el INE actualmente somos 49.096.877 personas viviendo en el país. Además, cabe destacar que la cifra de viajes alcanzada en 2024 supone un 23,6% más que en 2015 y un 165% más si la comparamos con el año de la pandemia. Datos que revelan, una vez más, que el turismo en estas fechas sigue imparable.

Navidades de récord: más días, más gasto y más pernoctaciones Lo que sí se ha superado ya son el resto de indicadores que ofrece el INE sobre el número de pernoctaciones, gasto medio por persona, duración media… Así, las Navidades de 2024 fueron las de los viajes turísticos más largos, con 3,28 días de duración media de viajes hasta el 31 de diciembre y 4,81 días en la festividad de comienzo del año hasta Reyes, superando los 3,11 y 4,66 días que se dieron en 2018. En consecuencia, el gasto realizado en vacaciones en 2024 también fue de récord: 2.455.855,54 euros de gasto total, que se desglosa en 224,62 y 291,51 euros de gasto medio por persona. Cada persona gastó una media de 68,41 euros diarios en vacaciones antes de Año Nuevo y 60,66 euros en la segunda parte. Previo al parón pandémico, 2019 volvía a aparecer como el año que había registrado los mejores valores hasta la fecha. Así, el gasto total fue de 2.003.042,15 euros; el medio por persona fue de 189,15 y 227,94 euros y, finalmente, el medio diario, 62,34 y 48,69 euros. De este modo y por lo que respecta al total de pernoctaciones, las Navidades de 2024 vuelven a subirse a lo más alto del podio con 38.493.628 pernoctaciones, superando con holgura las cifras de 2019 (36.933.696). La proyección de estos números lleva a deducir que estas Navidades de 2025 el INE puede registrar cifras récord en todos los indicadores.