Gran Premio de Abu Dabi 2025 de F1, en directo la carrera del Mundial de Fórmula 1

Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Óscar Piastri (McLaren) se juegan el título del Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi que se disputa en el circuito de Yas Marina. El piloto inglés llega como líder a la última carrera del campeonato, pero tiene al acecho a Verstappen, ganador de los últimos cuatro mundiales, y a su compañero Piastri, que tiene opciones más remotas de conseguir el título.

En directo, GP Abu Dabi 2025 | Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 vive su última prueba con una inesperada igualdad, ya que hace tan solo dos meses nadie hubiera pensado que el título se le podría escapar a la escudería inglesa de McLaren. Sin embargo, el hambre inacabable del piloto neerlandés Max Verstappen ha desembocado en un emocionante final de temporada con todo abierto en la última carrera del año.

El neerlandés, sin embargo, tiene difícil conseguir su sueño. Para ganar el Mundial debe ganar la carrera y que Norris no mejore un cuarto puesto. A Norris, por su parte, le basta con acabar en el podio, e incluso acabar hasta en quinta posición si Verstappen no gana en Yas Marina. Piastri, por su parte, tendría que ganar la carrera y esperar que Norris no mejore un sexto puesto.

El desenlace de la última carrera decidirá un campeonato en la que los pilotos españoles han tenido suerte dispar. Carlos Sainz (Williams), noveno en el Mundial, con 64 puntos, termina el campeonato al alza, después de acabar tercero en Lusail y conseguir su segundo podio del año. Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin), duodécimo, con 48, tras finalizar séptimo en Qatar, ha declarado públicamente que está deseando que acabe la presente temporada y comience la siguiente, donde confía en que Adrian Newey -nuevo jefe de equipo de Aston Martin- consiga diseñar un coche ganador para 2026.