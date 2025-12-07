Lando Norris alza su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1 y gana la guerra interna de Mclaren

El británico Lando Norris (McLaren) es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, rompiendo la hegemonía de los cuatro últimos años del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Ambos se han jugado el título este domingo en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, pero no ha habido vuelco en la clasificación.

Norris se proclamó nuevo campeón al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, por detrás Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Oscar Piastri (McLaren), primero y segundo respectivamente.

El piloto de Bristol (Reino Unido) ya lo intentó el año anterior, pero la evolución del McLaren no fue suficiente para terminar con la superioridad de los últimos años de Red Bull. Los bólidos papaya han sido los claros dominadores de esta temporada, la primera sin Adrian Newey como ingeniero jefe de su gran rival, al que gran parte del 'paddock' considera el arquitecto de los ocho mundiales que atesora la escudería austriaca en dos etapas distintas.

Pero lo que tienen las 'papaya rules' es que en ocasiones el principal rival está dentro. Norris ha tenido que lidiar gran parte del año con su propio compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El inglés comenzó dominando con la victoria en el primer Gran Premio de Australia, pero a partir del tercero su compañero encadenó una gran racha, que le llevó a ponerse líder a partir de Arabia Saudí.

Norris comenzó a apretar para recuperar el liderato y empezaron a surgir las tensiones en el seno de la escudería McLaren. Piastri aguantó como pudo y recuperó parte de su colchón en Países Bajos, ganando y aprovechando el abandono de su compañero. Pero a partir de ahí se vio fuera del podio y, sumado al intento de remontada de Verstappen, vio perdida su posición de privilegio.

La descalificación de los dos McLaren en Las Vegas (EE.UU.) y el cuarto puesto en Catar en los dos últimos grandes premios han terminado de añadir emoción al final del campeonato mundial, que se ha hecho largo para Lando Norris.