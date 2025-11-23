Verstappen reina en Las Vegas y aprovecha el desastre de McLaren

Max Verstappen (Red Bull) dominó de principio a fin y venció este domingo en el Gran Premio de Las Vegas para estirar sus opciones a un campeonato del mundo de Fórmula Uno.

El piloto neerlandés aprovechó la sanción de los McLaren, que fueron descalificados después de la carrera porque el patín de resina inferior de sus dos coches tenían menos de 9 mm de grosor, el mínimo requerido. Norris había terminado segundo y Piastri lo había hecho en cuarto lugar.

Después de la sanción, el tetracampeón del mundo sigue vivo en la lucha por el título, ya que está a solo 24 puntos del liderato con dos carreras y una sprint por disputarse. Además, Verstappen ya es segundo tras superar a Piastri en la clasificación.

En lo que respecta a la carrera, el piloto de Red Bull aprovechó un error del 'poleman' Norris para ponerse al frente de la clasificación en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell.

El líder del Mundial trató de cerrar en la frenada a Verstappen y la suciedad del interior de la primera curva provocó que el británico se fuera largo y cediese su posición con el neerlandés e, incluso, con su compatriota George Russell, a la postre tercero en la carrera (y segundo tras la sanción de los McLaren).

Óscar Piastri volvió a ceder terreno con el campeonato del mundo y concluyó cuarto en una jornada frustrante para el australiano al no ser capaz de plasmar la superioridad de su McLaren con unos adelantamientos que se le atragantaron en Las Vegas.

La remontada del día la protagonizó Andrea Kimi Antonelli tras escalar de la decimoséptima a la quinta plaza, a pesar de contar con una penalización de cinco segundos por una salida en falso, y después brillar con un neumático duro que estiró durante más de 40 vueltas. Su tenacidad tuvo premio y el italiano consiguió subir al podio tras la sanción de los McLaren.

Sainz se desinfla tras su gran sábado Carlos Sainz no pudo mantener las grandes sensaciones de la clasificación y se vio superado por el ritmo de los Ferrari y los Mercedes. Sin embargo, el madrileño ascendió hasta la quinta posición debido a la descalificación de los McLaren. Delante de Sainz acabó Charles Leclerc (Ferrari), quien se diluyó en el final de carrera después de demostrar que su monoplaza poseía ritmo para luchar por un puesto más alto en la tabla.