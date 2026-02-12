La Ley de multirreincidencia da su paso definitivo y une a PSOE, PP y Junts para endurecer el castigo a pequeños hurtos

La reforma penal impulsada por Junts per Catalunya para aumentar el castigo a la multirreincidencia llega este jueves al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Se trata de una de las exigencias de los de Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez y que se desencalló a finales del año pasado tras meses en un cajón.

La Cámara Baja dará luz verde a la norma con una aritmética rara avis: está previsto que voten a favor PSOE, PP, VOX, Junts y PNV. Esto significa que el texto contará con más apoyos de la oposición que de socios del Ejecutivo.

Justamente, la reforma penal de la multirreincidencia, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos, ha dividido al Gobierno y a parte de los partidos que le sustentan. Sumar siempre se ha mostrado muy crítico, también Esquerra Republicana y EH Bildu, porque argumentan que la medida es "populista" y que compra el relato de la extrema derecha. Está previsto que estas formaciones no voten a favor este jueves.

La reforma agrava la multirreincidencia con pena de cárcel Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del 2024 y estuvo bloqueada hasta noviembre de 2025, cuando los socialistas la sacaron adelante tras la ruptura con la formación independentista. Junts logra que prospere la Ley contra la multirreincidencia y se votará en el Congreso en febrero Àlex Cabrera El objetivo es que los hurtos de menos de 400 euros (y que antes no comportaban cárcel) puedan ser castigados con penas de hasta 3 años de prisión en el caso de que la persona delincuente haya estado condenada al menos tres veces por delitos similares. También se ha añadido la previsión de castigo por multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado. Otro de los elementos pactados entre los partidos es que se podrá prohibir a los delincuentes "acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias" o comunicarse con determinadas personas.