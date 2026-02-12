La Ley de multirreincidencia da su paso definitivo y une a PSOE, PP y Junts para endurecer el castigo a pequeños hurtos
- El texto enfrenta a PSOE y Sumar, así como a varios de los socios de investidura
- La medida busca garantizar la seguridad en las grandes ciudades, donde este fenómeno "ha alarmado" a la ciudadanía
La reforma penal impulsada por Junts per Catalunya para aumentar el castigo a la multirreincidencia llega este jueves al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Se trata de una de las exigencias de los de Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez y que se desencalló a finales del año pasado tras meses en un cajón.
La Cámara Baja dará luz verde a la norma con una aritmética rara avis: está previsto que voten a favor PSOE, PP, VOX, Junts y PNV. Esto significa que el texto contará con más apoyos de la oposición que de socios del Ejecutivo.
Justamente, la reforma penal de la multirreincidencia, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos, ha dividido al Gobierno y a parte de los partidos que le sustentan. Sumar siempre se ha mostrado muy crítico, también Esquerra Republicana y EH Bildu, porque argumentan que la medida es "populista" y que compra el relato de la extrema derecha. Está previsto que estas formaciones no voten a favor este jueves.
La reforma agrava la multirreincidencia con pena de cárcel
Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del 2024 y estuvo bloqueada hasta noviembre de 2025, cuando los socialistas la sacaron adelante tras la ruptura con la formación independentista.
El objetivo es que los hurtos de menos de 400 euros (y que antes no comportaban cárcel) puedan ser castigados con penas de hasta 3 años de prisión en el caso de que la persona delincuente haya estado condenada al menos tres veces por delitos similares.
También se ha añadido la previsión de castigo por multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado. Otro de los elementos pactados entre los partidos es que se podrá prohibir a los delincuentes "acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias" o comunicarse con determinadas personas.
Alcaldes catalanes celebran la medida
Los alcaldes de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona han celebrado que este jueves se apruebe la nueva ley de multirreincidencia en el Congreso. "Las policías locales y los juzgados tendrán más herramientas para poder tratar este tema que genera malestar y alarma social", ha destacado la presidenta de la entidad y alcaldesa de Rubí (Barcelona), Ana María Martínez, en declaraciones a la prensa en la puerta de la Cámara Baja.
Por su parte, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacado su "satisfacción" por la aprobación de una norma que debe resolver un tema que "preocupa y ocupa" a los municipios catalanes. "Queremos que la gente que delinque de forma reiterada esté en las cárceles, no en las calles", resume la regidora.
La reforma de la Ley de multirreincidencia no será de plena aplicación hasta que pase el trámite en el Senado y vuelva al Congreso, aproximadamente en el mes de abril.