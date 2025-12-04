El PSOE alcanza un acuerdo con PP y Junts en el Congreso para endurecer el castigo a la multirreincidencia

El PSOE ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular y Junts en el Congreso de los Diputados para endurecer el castigo a la multirreincidencia en el Código Penal, al pactar seis enmiendas respecto de la proposición de ley original que impulsó el partido de Carles Puigdemont.

Esta reforma penal se ha aprobado este jueves por mayoría en la ponencia del Congreso tras introducirse los cambios que han pactado los de Junts con socialistas y populares. Además, han respaldado la medida el PNV y Vox. En cambio, socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos han hecho constar su rechazo a la reforma.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del 2024 y estuvo bloqueada hasta hace un mes, cuando los socialistas la sacaron adelante tras la ruptura con la formación independentista.

El PSOE desbloqueó la proposición tras la ruptura con Junts Aunque en marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, entró de nuevo en hibernación, y es que los socios de izquierdas del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que defendían tanto Junts como el PP. Fue la ruptura del diálogo anunciada por Junts, cuando el PSOE accedió a retomar la tramitación y este jueves se ha estado discutiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia, que se reúne a puerta cerrada. Fuentes parlamentarias han detallado que en la ponencia se han introducido media docena de enmiendas transaccionales que Junts ha pactado con el PSOE y con el PP. En concreto, han acordado dos de ellas con los socialistas y las otras cuatro con los populares. La redacción resultante ha sido aprobada por mayoría, que no unanimidad, ya que Bildu y Podemos han manifestado su voto en contra. Sumar y ERC se reservan su voto para la comisión. En este sentido, fuentes de la ponencia manifestaron que este acuerdo de enmiendas les pilló por sorpresa, porque se enteraron este mismo jueves. Desde EH Bildu lo han llegado a tildar de acuerdo "exótico" y ERC prefiere tener "tiempo" para analizarlo todo. La compleja relación entre el PSOE y Junts: dos años de exigencias y desencuentros