Junts mantiene su ruptura con el Gobierno: "No hay conversaciones, estamos donde estábamos"

Junts ha rechazado este miércoles tajantemente retomar la relación rota hace unas semanas con el Gobierno, a pesar del movimiento de este martes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien avanzó que se iba a aprobar un real decreto que incluía acuerdos pendientes con esta formación. Sin embargo, este anuncio no ha ablandado a los de Carles Puigdemont, y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reiterado que mantienen la misma "posición".

"No hay conversaciones y no va a haber negociaciones. [...] Estamos donde estábamos la semana pasada", ha asegurado en una rueda de prensa convocada en la sede del partido en Barcelona expresamente para responder a Sánchez. Junts se ha tomado 24 horas para responder públicamente.

Este martes el jefe del Ejecutivo quiso reconducir la relación con Junts, después de que los de Carles Puigdemont hubieran roto todos los puentes el pasado 27 de octubre precisamente por la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos. Sánchez asumió que no había cumplido y se comprometió a hacerlo.

Acusa a los socialistas de "bloquear la legislatura" En la rueda de prensa, la portavoz de Junts ha reiterado que la relación sigue rota y que no habrá más negociaciones con los socialistas, a quienes han acusado de ser los responsables de "bloquear la legislatura". Así, ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones". "Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado. El Gobierno confía en "restablecer la confianza de Junts" y asegura que cumplirán los compromisos con todos sus socios Mª Carmen Cruz Martín Y ha señalado que JxCat ha estado "22 meses sentado en una mesa de negociación en Suiza con mediación internacional", por lo que ha dicho que "hay un tiempo para negociar, un tiempo para cumplir y otro para tomar decisiones". "Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. Ahora quien debe tomarlas es el PSOE", ha zanjado. Nogueras ha asegurado también que todas las decisiones tomadas por su formación han sido adoptadas "pensando en Cataluña y los catalanes". Por eso, ha reivindicado que "los que quieran hablar con Junts sólo tienen que hablar de una cosa: de Cataluña, de los catalanes. Ni bloques ideológicos ni bloques españoles. Cataluña", ha insistido. La compleja relación entre el PSOE y Junts: dos años de exigencias y desencuentros

Señala que las medidas "se deberían haber aprobado hace tiempo" Para Nogueras, las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros forman parte "de lo que hace tiempo que se debería haber aprobado", y ha insistido en que la lista de incumplimientos del Gobierno es "larga". Según la dirigente de Junts, Sánchez "ha incumplido la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron para la investidura y que fue justo eso lo que motivó que el 27 de octubre decidiesen romper con el PSOE. Posteriormente, en una entrevista en La Hora de La 1, Nogueras ha señalado que "se ha constatado que solo apretando han pasado cosas". No obstante, la dirigente de Junts no ha querido responder qué más tiene que hacer Sánchez para retomar la relación, alegando que "el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene pendiente". 13.02 min Nogueras insiste en la ruptura de Junts con el Gobierno: "Se ha constatado que solo apretando han pasado cosas" Además, ha afeado al Ejecutivo que sea "ahora" cuando se aprueban algunas de sus reivindicaciones, "cuando se podían haber aprobado hace más de un año". En cualquier caso, Nogueras ha subrayado que su formación "quiere cobrar todo lo que está pendiente", por lo que ha asegurado que todas las iniciativas que supongan "cumplir" con los acuerdos, contarán con el voto a favor de Junts, no así otros asuntos.