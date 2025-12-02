Feijóo considera que Sánchez es un "hipócrita" al negar la relación personal con Ábalos: "Es el arquitecto de su era"

Según Alberto Núñez Feijóo "todo lo que niega el presidente del Gobierno acaba convirtiéndose en verdad judicial" y dice, esto es lo que ocurrirá con lo que "ha hecho hoy negando las acusaciones de Ábalos y Koldo García". Así ha reaccionado el líder popular a la entrevista de Pedro Sánchez en Cafè d'Idees.

Según el presidente del PP, Sánchez es el "presidente menos creíble de la democracia y el más rodeado de corrupción". Por eso, dice "no tiene quien le crea, ni los ciudadanos, ni los suyos".

El líder popular le ha recordado a Sánchez que no depende de él acabar la legislatura y llegar hasta 2027. Y ha acusado al presidente de mentir cuando dice que Ábalos era un desconocido. "Acredita su hipocresía", ha dicho Feijóo, porque "Ábalos era el arquitecto de la era Sánchez".

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha referido a medidas anunciadas por Sánchez para recomponer la relación con Junts. Según Muñoz, "no se sabe cuando miente o dice la verdad porque hasta ahora no reconocía incumplimientos".

Millán (Vox): Sánchez "está a un paso de decir que no conoce a Begoña" También la portavoz de VOX en la Cámara Baja se ha referido a los anuncios del presidente del Gobierno en su entrevista en TVE. Según Pepa Millán, Pedro Sánchez "ha pasado de decir que traerían a Carles Puigdemont ante la justicia" a decir hoy "que anhelan que vuelva para que pueda ejercer sus derechos políticos". Sobre las respuestas de Sánchez respecto al exministro de trasportes, José Luis Ábalos, Millán dice que el presidente "está a un paso de decir que está divorciado de Begoña o que no la conoce de nada". La portavoz de Vox ha dicho que "la mala cara era directamente proporcional al nivel de sus mentiras". "Ha ido a su televisión particular a imponer su relato", critica. 01.03 min Los socios del Gobierno piden al presidente que cumpla con los compromisos de todos

Sumar ve "positivo" lo que sean "esfuerzos negociadores con Junts" La portavoz de Sumar en el Congreso ve positivo "todo lo que sean esfuerzos negociadores con Junts". "Compartimos avances de agenda plurinacional", dice Verónica Barbero, "pero de progreso". Preguntada por la afirmación de Sánchez de que no conocía a Ábalos en materia personal, Barbero concluye "es una cuestión de tres o cuatro golfos, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, que se investigue todo". Gerardo Pisarello, por su parte,cree que es bueno para "las mayorías sociales de Cataluña y del conjunto estado". Pero advierte, el problema, se produciría "si con la excusa de recuperar los puentes con Junts se asumieran las exigencias antisociales de un sector de la patronal, concretamente de Foment del Treball". Desde Compromís, Águeda Micó, considera que es importante que el "Gobierno rectifique" y ha recordado que el decreto que se aprobará para facilitar y flexibilizar las inversiones financieras de ayuntamientos y entes locales no solo pidió Junts sino también Compromís: "Que los ayuntamientos puedan gastar su superávit". En todo caso, esto no es suficiente para cambiar su voto, que fue de abstención, respecto a la senda de estabilidad. Micó advierte que "Junts no es el único socio con el que tiene que cumplir el Gobierno". "Hay otros socios que también queremos que se cumplan los acuerdos de investidura" y el Gobierno tendrá que "ponerse mucho las pilas".

Rufián (ERC): "Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos" El portavoz de ERC en el Congreso de los diputados ha calificado como un "error" las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Junts. En la entrevista en Cafè d'Idees, el presidente del Gobierno ha reconocido los incumplimientos con Junts y ha anunciado un paquete de medidas para reconducir la relación con los nacionalistas. Sin embargo, según Gabriel Rufián "Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos. Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras". "He aquí el error de Sánchez", ha concluido.