La noticia llegaba desde la web de la banda The Cure: uno de sus miembros más emblemáticos, Perry Bamonte, ha muerto este viernes a la edad de 65 años.

"Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció en su casa durante la Navidad tras una breve enfermedad", refleja el sitio del grupo.

De igual forma, en el comunicado le definen como alguien "callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, Teddy fue una persona de gran corazón y una parte vital de la historia de The Cure".

Perry Bamonte fue técnico de la banda The Cure entre 1984 y 1989, los miembros de la banda en aquel tiempo preferían denominarle 'cuidador', por el valor que tenía el trabajo de Bamonte en el sonido de la banda. Fue precisamente en 1989 cuando se convirtió en miembro principal tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en álbumes tan recordados como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, además de participar en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

En 2022 se reincorporó a The Cure tocando en otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, culminando con el espectáculo A Lost World Concert en Londres el 1 de noviembre de 2024.

