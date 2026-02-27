Real Madrid-City, Atlético-Tottenham y Barça-Newcastle en los octavos de final de la Champions League

Octavos de final: PSG - Chelsea Galatasaray - Liverpool Real Madrid - Manchester City Atalanta - Bayern Múnich Newcastle - FC Barcelona Atlético de Madrid - Tottenham Bodo Glimt - Sporting Bayer Leverkusen - Arsenal

¡Habrá un triple duelo hispanoinglés en la Champions! El Real Madrid se enfrentará al Manchester City inglésen los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium. Si todo sigue su curso más lógico a nivel de favoritos y si los blancos van avanzando, al Real Madrid, en la parte del cuadro más dura, se enfrentará en cuartos de final al Bayern, mientras que en semifinales su rival podría ser Liverpool, Chelsea o PSG, por lo que un Clásico solo se podría ver en la final, algo que no ha ocurrido nunca.

El FC Barcelona se enfrentará al Newcastle inglés. El encuentro de ida se disputará en el St. James' Park y la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Y por último, el Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham inglés. La ida en el Riyadh Air Metropolitano y la vuelta en el estadio del Tottenham.

En unos hipotéticos cuartos de final se las verían el Barça y el Atlético de Madrid.

City-Real Madrid, un clásico de los últimos años Después de la peor temporada desde la llegada de Pep Guardiola, este Manchester City es otro. El equipo inglés ha invertido unos 500 millones desde el pasado enero para revertir su dinámica y ahora es candidato a todo. Se enfrentará al Real Madrid en plena lucha por el póker de títulos y con una cara muy distinta a la del año pasado. El triunfo de los 'Blancos' el año pasado, apoyado por una dramática victoria en el Etihad y un 'hat trick' de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu sirve de poco esta temporada al Real Madrid, que se medirá a un City prácticamente nuevo. Pep Guardiola dejó ir en verano a vacas sagradas como Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Ederson y Kevin de Bruyne y fichó juventud como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y James Trafford, además de un Gianluigi Donnarumma cuyos reflejos convencieron al técnico español para dar salida a un Ederson mejor con los pies, pero menos salvador en momentos importantes. Estas incorporaciones, junto a las de Abdukodir Khusanov, Nico González y Omar Marmoush, renovaron la plantilla, le dotaron de hambre y dieron una profundidad con la que volver a luchar por todo tras un año en blanco. Además, este invierno, para solucionar la crisis de lesiones en defensa ficharon a Marc Guéhi, uno de los mejores centrales de la categoría, y en ataque Antoine Semenyo, un futbolista que desde el inicio ha dado sus frutos con cinco goles en diez partidos. Y los 'Sky Blues' lo han conseguido. A finales de febrero están a cinco puntos del Arsenal con un partido menos, habiendo reducido la distancia de nueve que tuvieron los 'Gunners' hace una semanas, son finalistas de la Copa de la Liga (22 de marzo contra el Arsenal), están en quinta ronda de la FA Cup y se jugarán contra el Real Madrid un puesto en los cuartos de final de la Champions.