Atlético de Madrid - Brujas, en directo hoy el partido de vuelta del playoff de dieciseisavos de la Champions League

El Atlético de Madrid recibe este martes al Brujas en el Estadio Metropolitano en la vuelta del duelo de 'playoff' de Champions League que da plaza para estar en el sorteo de los octavos de final del próximo viernes en la sede de la UEFA en Nyon.

Como una final a único partido en febrero, el Atlético de Madrid repone en juego su supervivencia en la Liga de Campeones aferrado al impulso del Metropolitano, presionado por sus obligaciones, fijado como favorito, advertido por sus vaivenes y enfrentado al Brujas, al que debe ganar ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penaltis para evitar un fiasco.

El 3-3 de la ida señala las necesidades del equipo de Diego Simeone. También lo avisa para la vuelta de este martes, sin ningún margen de error ni ninguna excusa; cara a cara frente a su futuro más inmediato en el torneo de los torneos, el que le falta aún en su historia, imposible todavía para el técnico y para el Atlético.

Advertido está, con la experiencia de todo lo que conlleva la Liga de Campeones. No perdona los errores. Tampoco espera a nadie. Cada detalle es crucial. Descuidada su ventaja de dos goles de la ida, nivelado también después su 2-3 a favor, la irregularidad es un riesgo siempre latente en el equipo rojiblanco, más aún en esta temporada, aunque en menor medida en su territorio, más que fiable, pese a algunas excepciones.

Aunque su último compromiso en casa en Europa fue la extraña derrota con el Bodo/Glimt, al que pudo golear en la primera parte, pero con el que perdió en la segunda, o aunque cayó por 0-1 con el Betis, el influjo de su estadio lo da una fortaleza indudable cuando juega en casa. El pasado sábado remontó al Espanyol (4-2). Antes, había ganado 13 de sus 14 partidos de esta campaña como local.

Simeone pide energía a la afición, entre tanta carga de minutos. Es el octavo encuentro del Atlético desde el pasado 31 de enero. Y cinco de ellos por debajo de las 72 horas de descanso: el 0-0 con el Levante, las derrotas 0-1 con el Betis y 3-0 con el Rayo Vallecano, el triunfo 4-2 ante el Espanyol y el duelo de este martes con el Brujas, que se disputará 67 horas y 45 minutos después de la finalización del partido contra el equipo catalán del sábado.