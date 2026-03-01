Avance semanal de 'La Promesa' del 2 al 6 de marzo: Las sospechas de Ángela y una muerte inesperada

Leocadia ve cómo sus planes para hacerse con La Promesa van desapareciendo poco a poco. ¡Y todo desde la llegada de Ciro! Ahora, el sobrino del marqués será el encargado de gestionar la finca. La señora de Figueroa no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, ¿cuál será su próximo paso? Por el momento, ha decidido enfrentarse a Jacobo destapando una de sus mentiras: ¡no recibió una oferta de trabajo de Nueva York! Si quieres saber lo que va a pasar del 2 al 6 de marzo aquí te dejamos el avance de los episodios 785 al 788.

Avance del capítulo 785 del lunes 2 de marzo Jacobo admite que lo de Nueva York era mentira, pero se revuelve contra Leocadia: si ella dice algo, él también tiene información sobre ella. Las cocineras agradecen a Julieta que las sacara de la tristeza y prueban los tomates que ella les regaló. Pía comparte su preocupación con María por el interés de Carlo en Samuel. La doncella cree que deberían contarle la verdad sobre su relación, pero el cura no lo ve claro. Jacobo ve inviable ocuparse del refugio y a Martina le parece muy egoísta su actitud. Ella anuncia que va a proponer al Patronato rescatar el refugio, pero no todos reciben la noticia igual de bien. Ciro intenta tener un pequeño acercamiento con Leocadia, pero la señora le dice que Julieta le miente... Curro y Ángela se reconcilian: se han dejado llevar por las intrigas de Lorenzo, pero se aman y eso es más fuerte que todo lo demás. El repentino acercamiento de Ángela y Cristóbal empieza a levantar las sospechas de la joven y decide preguntar directamente al mayordomo: “¿Es usted mi padre?” La Promesa: Jacobo amenaza a Leocadia MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Martes 3 de marzo El martes 3 de marzo no habrá emisión de La Promesa para dejar paso al partido España - Islandia de la Selección Española Femenina

Avance del capítulo 786 del miércoles 4 de marzo Cristóbal se queda totalmente perplejo ante la pregunta de Ángela. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? Martina mantiene la distancia con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo y le adelanta a Petra su idea sobre el refugio: ¡planteará al Patronato que sean ellos quienes lo financien! Julieta intenta adaptarse a la vida en el palacio, pero pasa demasiado tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y Lorenzo. Estos enredan entre ella y su marido Ciro, provocando gran tensión en el matrimonio. Cristóbal reúne a María, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse pronto, ¡y pide al párroco que sea él quien la oficie! La Promesa: La tensión entre Julieta y Ciro aumenta MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 787 del jueves 5 de marzo Cristóbal fija que la boda de María y Carlo debe celebrarse la semana siguiente y, pese a su incomodidad, Samuel acepta oficiarla. La Guardia Civil se presenta inesperadamente en palacio con una trágica noticia: ¡la madre de Santos ha muerto! Martina sale del palacio para avanzar en sus gestiones con el Patronato sobre el refugio y Jacobo expresa abiertamente su desacuerdo. Lorenzo se ríe de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio y no tener que viajar a Nueva York. Julieta, por su parte, discute con Ciro por su trato hacia el servicio. Ángela reitera su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido. Curro habla con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal y empieza a recopilar información para Ángela... La Promesa: María y Carlo se casarán la próxima semana MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY