Álvaro Quintana y Sara Font: “Los vínculos que se crean en 'La Promesa' son muy fuertes”
- Toño y Enora se convierten en marido y mujer
- Todos los contenidos relacionados con La Promesa los tienes en RTVE Play
Los caminos de Toño y Enora se cruzaron inesperadamente. Ambos terminaron trabajando con Manuel y compartiendo la mayor parte de su tiempo. Finalmente, han decidido pasar el resto de su vida juntos, ¡se han convertido en marido y mujer! Además, empezarán una nueva aventura en el extranjero. Hemos hablado con Álvaro Quintana y Sara Font, los actores que dan vida a Toño y Enora, respectivamente. ¡Mira todo lo que nos han contado sobre su paso por ‘La Promesa’!
La historia de amor de Toño y Enora
Los personajes de Sara y Álvaro llegaron a La Promesa por caminos muy diferentes. Sin embargo, acabaron protagonizando una auténtica historia de amor. ¿Cómo reaccionaron los actores al descubrir su romántica trama? “Siento que él (Álvaro) saca partes de mí, interpretativamente hablando, muy guais”, confiesa Sara. Los actores resaltan la gran complicidad que han tenido desde el principio y, por lo tanto, la facilidad con la que han trabajo durante todo su paso por la ficción.
La preparación de sus personajes
Cada actor tiene su forma de preparar el personaje. Tal y como nos confiesan Álvaro y Sara, en un principio la preparación del personaje fue totalmente individual. Sin embargo, con el paso del tiempo se complementaban: “Juntos, ambos personajes evolucionan. Es una creación de personaje constante y más en una diaria”, nos confiesa Sara. Además, han querido destacar los vínculos que se crean en una serie como La Promesa: “Estos vínculos son muy fuertes. En la vida, no podrás crear un vínculo tan rápido como trabajando en esto”, nos aseguran.
¿Qué le dirían a su “yo” del pasado?
Los actores lo tienen claro. En el caso de Sara Font, le diría que siguiera hacia adelante: “Todo lo que te pase va a pasar. No intentes que no pase. Vas a aprender de todo. Vívelo cómo lo tengas que vivir”. Quintana habla sobre el gran aprendizaje que ha sido para él La Promesa, personal y profesionalmente: “El papel, el personaje, el rol, me ha venido muy bien. Ha desbloqueado cosas en mí. Me estoy dejando llevar”.
El futuro de Toño y Enora
En La Promesa todo es posible. Toño y Enora se han ido al extranjero, pero podrían volver en cualquier momento. ¿Cómo se imaginarían los actores el regreso de sus personajes? No han dudado: ¡Enora embarazada! Además, Quintana se ha quedado con las ganas de algo: “Yo quiero dormir en la cama de Leocadia”, bromea. Y añade: “Creo que volveríamos habiendo ganado mucho dinero y con una actitud muy déspota”. No sabemos qué es lo que ocurrirá en el futuro, tendremos que estar muy atentos a los próximos capítulos de La Promesa.
La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play
La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:30 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!
Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!