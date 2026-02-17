La misteriosa mujer que cautivó a Manuel llega a 'La Promesa': ¡y descubrimos su identidad!

Desde que Manuel conoció a la misteriosa mujer en la fiesta de don Pedro de Artiaga, no ha podido dejar de pensar en ella. No guardaba esperanzas de dar con su paradero, ya que ni siquiera sabía su nombre. Inesperadamente, la mujer ha aparecido en ‘La Promesa’. “¿Cómo ha logrado encontrarme?”, se pregunta Manuel. Lo que el heredero no se esperaba era que la mujer ha acudido al palacio por otra razón: Ciro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué relación tiene con el recién llegado? ¡Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción!

La misteriosa mujer Manuel de Luján acabó asistiendo a la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga gracias a la insistencia de Martina, que no iba a darse por vencida. Lo cierto es que el heredero intentó aislarse de la muchedumbre durante el evento. Cuando se encontraba observando una obra de arte en una de las estancias, una mujer misteriosa inició una inesperada conversación con él. Apenas unas palabras fueron suficientes para despertar el interés de Manuel. Sin embargo, todo quedó ahí. En la fiesta. Ya que no desvelaron sus nombres. ¿Quién es esa muchacha? Manuel conoce a una misteriosa mujer en 'La Promesa', ¿de quién se trata? Andrea San Juan

Julieta y su relación con Ciro Desde la fiesta de los Artiaga, Manuel no ha podido sacarse de la cabeza a aquella mujer, pero no tenía forma de contactar con ella. Se ha quedado realmente sorprendido cuando… ¡ha descubierto a la joven en ‘La Promesa’! Su reacción, lógicamente, ha sido de absoluto asombro y alegría al mismo tiempo: “¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha dado conmigo? No se imagina el tiempo que llevo pensando en usted. Cuánto me arrepiento de no haber insistido en preguntarle el nombre en aquella fiesta”. La mujer no podía ni pronunciar palabra. Una vez más, sus miradas se han cruzado y han hablado más que las palabras. Ciro y Margarita han roto el mágico momento: “Bienvenida, querida”, ha saludado el recién llegado a la mujer misteriosa. Y es que… ¡Julieta es la esposa de Ciro! La chica que Manuel conoció en la fiesta está casada con su primo… El heredero no puede creerlo… ¿Cómo será su relación a partir de ahora? ¡Necesitan una conversación! Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.