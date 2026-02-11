Curro y Ángela anuncian su compromiso en 'La Promesa'... ¡y esta otra pareja también!

En la semana de San Valentín en La Promesa ha venido cargada de anuncios matrimoniales, y ya sabemos cuáles serán las dos próximas bodas que se vivirán en el palacio, tanto en la zona noble como en el servicio. Tras la romántica pedida de matrimonio en la fiesta de Pedro de Artiaga, solo faltaba que Curro y Ángela comunicaran al resto de la familia que van a convertirse en marido y mujer, pero la serie nos tenía guardado otro enlace, pero en esta ocasión no es en la familia Luján. ¿Quieres saber de cuál se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Curro anuncia su compromiso con Ángela La familia se reúne como de costumbre para comer, pero no sabían que esa comida iba a ser especial. Sí que lo intuía Ángela, pues aunque su madre le había obligado a no mostrar el anillo de compromiso, esta decidió ponérselo, y el capitán de la Mata se dio cuenta de ello: "Eso que llevas es un anillo de compromiso, y desde luego no es el que yo te regalé en su día". Todos se miran mientras Ángela le confirma que es justo eso, un anillo de compromiso, a la vez que Curro se levanta de la silla para comunicar algo a todos los Luján: "Querida y estimada familia, quería anunciarles oficialmente que Ángela y yo tenemos la intención de casarnos a la mayor brevedad posible". Una noticia que han recibido en la mesa con alegría por las sonrisas que muestran. Todo menos Leocadia y el capitán de la Mata.

¡Enora y Toño se casan! Sin embargo, no ha sido la única boda que se ha anunciado en La Promesa. Otro enlace, en esta ocasión en la zona del servicio, tendrá lugar en los próximos días: ¡el de Toño y Enora!. Aunque la charla de Manuel con el tío de Enora fue perfectamente, este le dejó claro al piloto que no iba a permitir que su sobrina se casara con Toño: "No acepta vuestra relación y mucho menos un casamiento". En cambio, la joven tiene claro lo que quiere: "Al fin y al cabo yo soy huérfana. Sí es verdad que él me ha criado como una hija, pero yo soy mayor de edad, y no voy a permitir que nadie me diga qué tengo que hacer con mi vida". Unas palabras que han sacado una sonrisa en Manuel, aunque Toño se ha preocupado por cómo luego le puede pesar en el futuro. "Yo también le he ayudado, hice cosas de las que me arrepiento contra vosotros. Así que ya he hecho suficientes cosas por él como para regalarle también mi felicidad", dice la joven, y por si quedara claro se lo confirma al hijo de Simona: "Nos casamos". 03.20 min La Promesa - ¡Enora y Toño se casan! La idea de Enora es casarse a espaldas de su tío, y que después se encuentre con que ya está todo hecho. Manuel no sabe si su tío aceptará que se haya casado de esa manera, pero a ella le da lo mismo: "Que cargue con su obstinación es cosa suya".