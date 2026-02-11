Curro y Ángela anuncian su compromiso en 'La Promesa'... ¡y esta otra pareja también!
En la semana de San Valentín en La Promesa ha venido cargada de anuncios matrimoniales, y ya sabemos cuáles serán las dos próximas bodas que se vivirán en el palacio, tanto en la zona noble como en el servicio. Tras la romántica pedida de matrimonio en la fiesta de Pedro de Artiaga, solo faltaba que Curro y Ángela comunicaran al resto de la familia que van a convertirse en marido y mujer, pero la serie nos tenía guardado otro enlace, pero en esta ocasión no es en la familia Luján. ¿Quieres saber de cuál se trata? ¡Te contamos todos los detalles!
Curro anuncia su compromiso con Ángela
La familia se reúne como de costumbre para comer, pero no sabían que esa comida iba a ser especial. Sí que lo intuía Ángela, pues aunque su madre le había obligado a no mostrar el anillo de compromiso, esta decidió ponérselo, y el capitán de la Mata se dio cuenta de ello: "Eso que llevas es un anillo de compromiso, y desde luego no es el que yo te regalé en su día".
Todos se miran mientras Ángela le confirma que es justo eso, un anillo de compromiso, a la vez que Curro se levanta de la silla para comunicar algo a todos los Luján: "Querida y estimada familia, quería anunciarles oficialmente que Ángela y yo tenemos la intención de casarnos a la mayor brevedad posible". Una noticia que han recibido en la mesa con alegría por las sonrisas que muestran. Todo menos Leocadia y el capitán de la Mata.
¡Enora y Toño se casan!
Sin embargo, no ha sido la única boda que se ha anunciado en La Promesa. Otro enlace, en esta ocasión en la zona del servicio, tendrá lugar en los próximos días: ¡el de Toño y Enora!.
Aunque la charla de Manuel con el tío de Enora fue perfectamente, este le dejó claro al piloto que no iba a permitir que su sobrina se casara con Toño: "No acepta vuestra relación y mucho menos un casamiento". En cambio, la joven tiene claro lo que quiere: "Al fin y al cabo yo soy huérfana. Sí es verdad que él me ha criado como una hija, pero yo soy mayor de edad, y no voy a permitir que nadie me diga qué tengo que hacer con mi vida".
Unas palabras que han sacado una sonrisa en Manuel, aunque Toño se ha preocupado por cómo luego le puede pesar en el futuro. "Yo también le he ayudado, hice cosas de las que me arrepiento contra vosotros. Así que ya he hecho suficientes cosas por él como para regalarle también mi felicidad", dice la joven, y por si quedara claro se lo confirma al hijo de Simona: "Nos casamos".
La idea de Enora es casarse a espaldas de su tío, y que después se encuentre con que ya está todo hecho. Manuel no sabe si su tío aceptará que se haya casado de esa manera, pero a ella le da lo mismo: "Que cargue con su obstinación es cosa suya".
La boda será en los jardines de La Promesa
La pareja no ha tardado en ir a anunciarles su intención de casarse ya mismo a Simona y Candela, y, de paso, también al padre Samuel, que se ha mostrado encantado de unirlos en matrimonio. Por otro lado, las cocineras ya están preparando un ágape de alto postín, y han pedido permiso a Teresa y Cristóbal para que la celebración pueda ser en los jardines de La Promesa.
El ama de llaves y el mayordomo comunican tanto al marqués la petición, pero Leocadia se niega en rotundo a permitir tal cosa. Por su parte, Alonso coincide con ella en que la propuesta es algo irregular, pero antes de terminar, Curro aparece en la sala y explica que Manuel ha dado su beneplácito: "Toño y Enora son su gente, correrá con todos los gastos como regalo de bodas".
Al marqués por su parte, solo le queda apoyar la decisión de su hijo: "Esos muchachos son sus trabajadores, y familia de la señora Martínez, nuestra cocinera, que lleva con nosotros toda la vida". Leocadia, en cambio, le pide que lo piense bien, pues la situación para ella no hay por dónde cogerla, pero Alonso ya ha tomado una decisión: "Sigan adelante con los preparativos de la boda", les dice a Cristóbal y Teresa.
Esperan días de mucho ajetreo en La Promesa, y nosotros, encantados de ver buenos momentos en nuestra serie favorita. ¡No te pierdas los próximos capítulos en La 1 y RTVE Play!