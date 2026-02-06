Manuel conoce a una misteriosa mujer en 'La Promesa', ¿de quién se trata?

Manuel, a pesar de su negativa inicial, ha asistido a la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga – gracias a la presión de Martina -. Tras la anulación por parte de Lorenzo de su compromiso con Ángela, ¡había que celebrar! Inesperadamente, el heredero del marquesado ha conocido a una mujer misteriosa que ha despertado su interés. Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La gran noticia Margarita ha sido clave en la cancelación de la boda entre Ángela y Lorenzo. Afortunadamente, el chantaje ha dado sus frutos y el capitán se ha rendido: "Quiero comunicar oficialmente que tengo intención de romper mi compromiso con Ángela". Lógicamente, toda la familia Luján se ha alegrado de esta noticia. ¡Hay que celebrar! Y qué mejor manera que asistiendo a la fiesta organizada por don Pedro de Artiaga. Martina se ha encargado de conseguir invitaciones para Curro y Ángela. Lo único que quedaba era convencer a Manuel para asistir: “No puede decir que no a todas las fiestas. Ya ha guardado su luto suficiente tiempo, tiene que recuperar su vida”, insistía la hija de Margarita. No pensaba dar su brazo a torcer y… ¡lo han conseguido!

¿Quién es la mujer misteriosa? Gracias a la insistencia de Martina, Manuel ha asistido a la fiesta. En un primer momento, se sentía realmente incómodo: “Tengo la sensación de que todo el mundo me mira”, aseguró nada más llegar al evento. A medida que transcurría la noche, Manuel sentía la necesidad de escapar de tanta gente y encontrar un momento de soledad y tranquilidad, ¡y así ha sido! Apartado de la multitud, se encontraba observando una obra de arte cuando una mujer misteriosa ha decidido acompañarle: “Es hermosa, ¿verdad?” – refiriéndose al cuadro -, ha asegurado la mujer queriendo iniciar una conversación con el heredero. Él ha continuado: “El amor siempre lo es”. Por su parte, Manuel observaba amor en esa obra de arte. Ella, sin embargo, veía algo diferente: “Yo veo la fuerza de dos cuerpos que, queriendo ser libres, no pueden serlo. Esos cuerpos hablan de su destino y de cómo la sociedad se impone sobre ellos”. No se conocen, no se habían visto nunca y, lógicamente, Manuel quería saber con quién estaba hablando. Había llegado el momento de las presentaciones. Sin embargo, la misteriosa mujer le ha vuelto a sorprender: “No quiero saber cómo se llama porque yo no voy a decirle mi nombre. No puedo. No debería estar aquí”. ¿Quién es esta mujer que ha despertado el interés de Manuel? ¿Por qué no debería estar en esa fiesta? ¿Volveremos a verla? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para obtener todas las respuestas.