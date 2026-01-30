El as en la manga de Margarita en 'La Promesa': ¡Descubre el gran secreto de Lorenzo!

Desde que Margarita ganara a Lorenzo el 25% de La Promesa, su relación ha sido una ida y venida de pullas, reproches y malas caras. Que, además, el capitán dispense un trato denigrante a Curro por ser hijo bastardo del marqués, y que quiera casarse con Ángela solo por fastidiar a su sobrino, ha hecho que la madre de Martina se proponga paralizar esa boda. Y parece que tiene el camino bastante despejado para conseguirlo. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

La ayuda del conde de Ayala Pero Margarita no es el único enemigo de Lorenzo. En la larga lista también se encuentra el conde de Ayala, que, aunque la cuñada del marqués le dejó plantado casi a las puertas del altar, el odio que tiene hacia el capitán de la Mata es superior al que pueda sentir por ella. Primero le envió a una Eugenia totalmente recuperada, y ahora, colabora con Margarita para impedir su boda. Como la madre de Martina le ha confesado a Curro él ha sido quién le ha ayudado a recabar toda la información necesaria para plantar cara a Lorenzo, y no ha dudado en hacerlo cuando por fin lo ha conseguido.