El as en la manga de Margarita en 'La Promesa': ¡Descubre el gran secreto de Lorenzo!
- Con la ayuda del conde de Ayala, Margarita ha desvelado una faceta nada conocida del capitán
Desde que Margarita ganara a Lorenzo el 25% de La Promesa, su relación ha sido una ida y venida de pullas, reproches y malas caras. Que, además, el capitán dispense un trato denigrante a Curro por ser hijo bastardo del marqués, y que quiera casarse con Ángela solo por fastidiar a su sobrino, ha hecho que la madre de Martina se proponga paralizar esa boda. Y parece que tiene el camino bastante despejado para conseguirlo. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!
La ayuda del conde de Ayala
Pero Margarita no es el único enemigo de Lorenzo. En la larga lista también se encuentra el conde de Ayala, que, aunque la cuñada del marqués le dejó plantado casi a las puertas del altar, el odio que tiene hacia el capitán de la Mata es superior al que pueda sentir por ella. Primero le envió a una Eugenia totalmente recuperada, y ahora, colabora con Margarita para impedir su boda.
Como la madre de Martina le ha confesado a Curro él ha sido quién le ha ayudado a recabar toda la información necesaria para plantar cara a Lorenzo, y no ha dudado en hacerlo cuando por fin lo ha conseguido.
El gran secreto de Lorenzo sale a la luz
Tras la indisposición estomacal del capitán, Margarita finge interesarse por su estado de salud, pero eso solo era la excusa para empezar una conversación con Lorenzo, y que de verdad le iba a provocar una buena indigestión, y así se lo hace saber: "A mí tu estado de ánimo me da igual, no he venido a interesarme por él".
Cuando el conde de la Mata le insiste en preguntar a qué ha ido a hablar con él, ella le recuerda que debe desistir, algo que pone bastante nervioso al capitán: "Desistir en casarte con Ángela. Lorenzo, no puedes celebrar esa boda. Si no renuncias a casarte, me veré obligada a contarles a todos tu secreto".
Don Lorenzo se ríe y extraña a la vez, preguntando cuál secreto y afirmando que él no tiene ninguno. Sin embargo, Margarita está muy segura de lo que dice, y aunque el capitán intenta echarla de la sala, ella continúa su discurso: "¿Cómo reaccionara la buena sociedad cuando se entere de que el conde de la Mata, el capitán del glorioso Ejército español, no solo pasó por ser el padre del bastardo de otro, si no que tiene su propio bastardo?".
Podría parecer un farol, pero por la cara de Lorenzo sí que parece ser verdad. "Un hijo que lleva ocultando toda la vida", termina diciendo la madre Martina. Un hijo bastardo que podría salir a la luz si Lorenzo no cancela su boda con Ángela. ¿Conseguirá su objetivo Margarita? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo!