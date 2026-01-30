Infancia sin futuro: historias de resistencia en Cisjordania

Hay pocas cosas tan crueles como un muro de separación. En la Cisjordania ocupada hay uno construido por Israel. Son cientos de kilómetros de hormigón, alambradas y torres de vigilancia. Aísla a los palestinos. Convierte su espacio vital en una cárcel a cielo abierto, según esa expresión tan manida que tan bien ayuda a comprender su realidad. Sus movimientos son cada vez más limitados. En Cisjordania, miles de niños crecen en un lugar donde casi nada es normal, aunque intentan vivir como los demás, aprendiendo en sus escuelas o dando patadas a un balón de fútbol.

Campo en riesgo de demolición Cerca de Belén y Beit Jala está el campo de refugiados de Aida. Lo preside una llave enorme a lo alto de un arco, símbolo del derecho al retorno. Allí crecieron refugiados palestinos del 1948, expulsados de sus hogares por Israel. Sus descendientes esperan aún volver a sus casas. Aida está pegado al muro de separación, y al lado de ese muro emerge un campo de futbol, espacio de juego y de esperanza, de aparente normalidad en un entorno en el que nada lo es. "Cuando me contaron que lo iban a demoler lloré" "Cuando me contaron que lo iban a demoler lloré, me puso muy triste", cuenta Ibrahim. De mirada viva, capitán de un equipo de chavales que entrena a los pies del muro. "Si quieren demolerlo, nos tendrán enfrente", continúa. Habla de un riesgo real. En los últimos meses, el Ejército israelí les ha entregado una orden de demolición. Les dicen que su campo, situado en un terreno del patriarcado armenio de Jerusalén, se construyó de forma ilegal, sin los permisos pertinentes. De momento, la movilización, con la presión incluso de la FIFA y UEFA, ha servido para pausar la amenaza. El campo de fútbol es mucho más que eso, insiste Mohamed Abu Srour, del centro de juventud del campo de refugiados de Aida. También, recuerda, es un espacio social y de convivencia en un lugar de violencia silenciada. "Israel quiere privar a los niños de su derecho a jugar, de su derecho educarse. Su único objetivo es hacer que las condiciones de vida aquí sean cada vez más difíciles", apunta. A pesar de que los planes de demolición se han pausado, Mohamed alerta que la amenaza de demolición sigue en pie. "No hemos recibido ninguna comunicación oficial que nos asegure que no van a hacerlo", señala. Así que, por ahora, no van a parar de denunciar su situación. Todos los niños y niñas que entrenan en este campo saben de esa amenaza persiste. Naia se acerca a nosotros al ver nuestra cámara. Quiere que la entrevistemos, que puede hablarnos incluso en inglés. Lo hace, porque quiere trasladar un mensaje muy sencillo a las autoridades israelíes y al mundo: "Este es único lugar que tenemos para jugar. No hay otro. No nos lo pueden quitar". Entrena para ser un día una jugadora profesional. En un campo de juego con varias camisetas del FC Barcelona, ella se ve mejor luciendo un día la del Real Madrid.