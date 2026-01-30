Un renacido Djokovic doblega a Sinner y se cita con Alcaraz en la final del Open de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic buscará este domingo ante Carlos Alcaraz su undécimo título del Open de Australia tras vencer a Jannik Sinner en semifinales en una batalla épica de más de cuatro horas en un encuentro que se decidió tras cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).

El ganador de veinticuatro Grand slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

Djokovic, que no jugaba una final grande desde el 2023, acabó con el mano a mano entre el español y el italiano que habían disputado y repartido los últimos tres Grand Slam anteriores. El serbio, cuarto del mundo, se había estancado casi siempre en semifinales, batido por el transalpino, que le había tomado la medida. O eso parecía.