Un renacido Djokovic doblega a Sinner y se cita con Alcaraz en la final del Open de Australia
- El serbio buscará su undécimo título en Melbourne tras vencer al italiano en las semifinales de Melbourne
- El número cuatro del mundo logra la victoria en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) tras más de cuatro horas
El tenista serbio Novak Djokovic buscará este domingo ante Carlos Alcaraz su undécimo título del Open de Australia tras vencer a Jannik Sinner en semifinales en una batalla épica de más de cuatro horas en un encuentro que se decidió tras cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).
El ganador de veinticuatro Grand slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos.
El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.
Djokovic, que no jugaba una final grande desde el 2023, acabó con el mano a mano entre el español y el italiano que habían disputado y repartido los últimos tres Grand Slam anteriores. El serbio, cuarto del mundo, se había estancado casi siempre en semifinales, batido por el transalpino, que le había tomado la medida. O eso parecía.
Lucha sin cuartel
Fue una lucha sin cuartel que mantuvo el tipo después del choque anterior, épico, entre Carlos Alcaraz y Alexander zverev, de cinco horas y media. El duelo entre Djokovic y Sinner completó una jornada de tenis inigualable.
No se hundió el serbio a pesar del inicio fulgurante de Sinner que implantó su ley. El trabajo de Djokovic fue paulatino, poco a poco, de resistencia. De estar en el partido. De aprovechar su momento. Y lo hizo, respondió a cada contratiempo y supo jugar a su rival que firmó veintiséis saques directos, pero que nunca pudo descolgar al serbio.
Djokovic dio la sensación de 'hacer la goma'. De ir y venir. De no poder aguantar el ritmo del transalpino, catorce años más joven, con más energía. Logró situarse en una final de Grand Slam en su decimoséptima temporada, ampliando así su récord de la Era Abierta de más temporadas con una participación en una final individual masculina de Grand Slam.
"Este ha sido uno delos ambientes más especiales que he tenido nunca aquí. El precio de la entrada ha valido la pena. Tengo mucho respeto por Sinner es un gran jugador que me ha llevado al límite", añadió sobre la pista el serbio, feliz y con un público entregado, en puertas de una final histórica.