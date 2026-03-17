El tiempo hoy 17 de marzo en España: las temperaturas continúan en ascenso

Se mantiene la situación de estabilidad en toda en la Península y Baleares, dominada por cielos despejados. La entrada de nubes medias y altas por el sudoeste peninsular pueden provocar intervalos nubosos en zonas del Mediterráneo además de en Galicia y el noreste peninsular.

En Canarias, la proximidad de una dana dejará cielos nubosos y chubascos ocasionales en las islas montañosas, sin descartar alguna tormenta y algún chubasco localmente fuerte en las islas más occidentales. Estas precipitaciones podrán ser en forma de nieve en cumbres montañosas.

Mapa de la península muestra un ambiente estable con cielo soleado RTVE.es

Suben las temperaturas máximas Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en todo el territorio peninsular y en el archipiélago balear. Esta subida será pronunciada en las regiones de la mitad norte peninsular. Las mínimas también experimentarán un ascenso en los principales entornos de montaña, en Galicia y en el Estrecho, con subidas notables en el Pirineo y cumbres del Sistema Central e Ibérico. Se pueden producir heladas débiles en el Pirineo y localmente en entornos de montaña y en la meseta Norte. Mapa de temperaturas en la península ibérica muestra un ascenso de las máximas RTVE.es