Debate de las elecciones andaluzas, en directo: RTVE emite el segundo y último debate electoral de la campaña andaluza
- Se podrá ver en directo en La 1 en desconexión para Andalucía, tras finalizar el Telediario 2
- Durará 110 minutos y se dividirá en tres bloques temáticos
RTVE emitirá este lunes 11 de mayo el segundo y último debate, organizado por Canal Sur, con los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación parlamentaria: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).
Se podrá ver en directo en La 1 en desconexión para Andalucía, tras finalizar la segunda edición del Telediario, y para toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.
El debate tendrá una duración máxima de 110 minutos y se dividirá en tres bloques temáticos: gobernanza, con cuestiones como la financiación autonómica, la transparencia o el papel de Andalucía en España y Europa; política social,, que abordará vivienda, sanidad, educación, igualdad y dependencia; y economía y empleo, centrado en el mercado laboral y el desarrollo económico de la comunidad.
Se trata de una segunda oportunidad para que los candidatos confronte sus propuestas antes de la cita electoral del próximo 17 de mayo.
Al finalizar el debate, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, a través del Canal 24 horas y RTVE Play.
Debate de las elecciones andaluzas, en directo
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22:08
Primeros cruces de reproches
El candidato de Vox responde a Moreno que él estuvo en otra campaña cuando murieron dos guardias civiles en Barbate. Y también se dirige a Montero y le reprocha que "no son accidentes, son asesinatos" para referirse a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado no tienen medios.
Toma la palabra Montero y le reprocha que cuando gobierna el PP "recorta". Y sobre empleo, le afea que con la crisis por la guerra en Oriente Próximo no tome medidas. Y le afea que "no ha hecho nada para proteger a los agricultores".
Moreno le responde a Montero que dejó de herencia a Andalucía un "infierno fiscal", como también, asegura, que siendo ministra de Hacienda, ha dejado un "infierno fiscal" en España.
“#EleccionesAndalucíaRTVE | El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo (@MailloAntonio), a Juan Manuel Moreno Bonilla: "Todos sentimos la muerte de cualquier persona que fallece en servicio, pero no se puede hacer propaganda política ni electoralismo con los fallecimientos de… pic.twitter.com/ppfIFsAKfb“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026
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22:02
Los candidatos arrancan el segundo debate electoral con sus principales eslóganes
Los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía que se presentan a las elecciones del 17 de mayo han arrancado el segundo debate electoral exponiendo sus principales eslóganes y sus propuestas estrella. Ha comenzado este primer turno de intervenciones la socialista María Jesús Montero, quien ha apelado a "defender lo público".
Le ha seguido el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, que ha tenido un recuerdo para la Guardia Civil días después del fallecimiento de dos agentes tras impactar con una narcolancha. Desde Vox, Manuel Gavira, ha apostado por un "cambio de rumbo"; Antonio Maíllo de Por Andalucía ha sostenido que su candidatura es "la unidad de las izquierdas", y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha hecho hincapié "en la necesidad de echar a las derechas".
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22:00
Primer bloque temático: empleo
En este primer bloque todos los candidatos se han referido a los dos guardias civiles muertos el pasado viernes cuando perseguían a una narcolancha en Huelva.
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, comienza su intervención recordando estas muertes y otros accidentes laborales ocurridos en los últimos días y defiende la necesidad de que haya empleo de calidad y estable. También el candidato de Vox, Manuel Gavira, lanza un mensaje de condolencias por los guardias civiles muertos el pasado viernes, y lo hila con la defensa del "sentido común". Tacha al Gobierno de Pedro Sánchez de "indigno".
A continuación toma la palabra la candidata del PSOE, María Jesús Montero, muestra sus condolencias. Dice que hay que aliarse contra la lacra de los accidentes laborales. El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también recuerda a los dos agentes fallecidos. Y se encara con el candidato del PP, Juanma Moreno, por decir que si no le votan a él, las oposiciones no se van a celebrar y le dice que es "falso" que no se puedan celebrar.
“#EleccionesAndalucíaRTVE #DebateDecisivoCSur | El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez (@joseigs_) se dirige a Juan Manuel Moreno Bonilla (@JuanMa_Moreno):— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026
"Es durísimo jugar y chantajear a los andaluces y andaluzas con la suspensión de las oposiciones" pic.twitter.com/dFpPUuqlRb“
Al respecto Moreno responde a García que si no hay gobierno no habrá oposiciones. Y coincide con Gavira en que no hay "recursos" suficientes y le afea a Vox que no suspendiera la campaña.
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21:51
Arranca el segundo y último debate de las elecciones andaluzas
Comienza el segundo y último debate de las elecciones andaluzas con cinco candidatos de los cinco partidos con representación parlamentaria. El debate tendrá tres bloques temáticos, empezando por el llamado minuto de plata, en el que los candidatos se presentan. La primera en intervenir es María Jesús Montero, que ha defendido la importancia de los servicios públicos.
Le sigue Juanma Moreno, que comienza su intervención recordando a los guardias civiles muertos el pasado viernes. Continúa Manuel Gavira que dice que aspira a lograr un cambio de rumbo. El siguiente es Antonio Maíllo, que explica que Por Andalucía es una coalición de siete fuerzas de izquierda, "la candidatura de la unidad". YcCierra esta primera parte José Ignacio García, que recuerda los problemas que hay en sanidad y educación.
“#EleccionesAndalucíaRTVE ¿¿ Sigue en DIRECTO el #DebateDecisivoCSur entre los candidatos de @ppandaluz, @psoedeandalucia, @AndaluciaVox, @PorAndaluciaOrg y @AdelanteAND https://t.co/VzWqIHnSXd“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026
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21:30
Así cierran las encuestas en Andalucía: el PP se juega la mayoría absoluta y el PSOE sigue hundiendo su suelo
En la recta final para la celebración de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, las encuestas apuntan a un escenario de continuidad al frente de la Junta: el PP sería de nuevo el partido más votado, pero persiste la incógnita de si logrará mantener la mayoría absoluta de escaños, según el promedio de sondeos de DatosRTVE.
El PP conseguiría 55 escaños, justo para mantener la mayoría absoluta. Los socialistas, por su parte, se quedarían con 27 diputados y firmaría el peor resultado en la historia del PSOE andaluz. Vox se llevaría un 13,7% de los votos, muy lejos del umbral del 20% que ha obtenido en otros comicios, aunque aumentaría su presencia parlamentaria. Por Andalucía mejoraría ligeramente, al logra seis escaños. Adelante Andalucía alcanzaría los cuatro escaños, dos más que ahora, según el promedio de sondeos.
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21:24
Ya están todos los candidatos en la sede de Canal Sur
Ya se encuentran en la sede de Canal Sur los cinco candidatos de los partidos con representación parlamentaria que van a participar en el segundo debate electoral. Durante este lunes, todos ellos han liberado sus agendas para prepararse con sus equipos para la cita.
El último en llegar ha sido el presidente de la Junta y candidato a la releeción, Juanma Moreno, por ser el de mayor representación parlamentaria.
“Llegada del mejor presidente de Andalucía, @JuanMa_Moreno, al #DebateDecisivoCSur.— PP de Andalucía (@ppandaluz) May 11, 2026
¡No te lo pierdas a partir de las 21:45h!
¿¿ Todos con #JuanmaPresidente pic.twitter.com/J5mGf6y25K“
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21:11
Montero también saluda a los trabajadores en huelga de Canal Sur
La candidata del PSOE también ha mostrado su apoyo a los trabajadores en huelga de Canal Sur. "Otro día más, la gente en la calle para decir basta a la gestión de Moreno Bonilla. Sanidad, educación, dependencia, vivienda… Andalucía se cansa de la propaganda y del abandono. Menos mal que, según él, nadie le protestaba", ha advertido en la red social X.
“Otro día más, la gente en la calle para decir basta a la gestión de Moreno Bonilla.— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) May 11, 2026
Sanidad, educación, dependencia, vivienda… Andalucía se cansa de la propaganda y del abandono.
Menos mal que, según él, nadie le protestaba. pic.twitter.com/oIBSuEWMNH“
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21:07
Maíllo también saluda a los trabajadores en huelga de Canal Sur
También el candidato de Por Andalucía ha asegurado que antes de entrar en el debate saludaría a los trabajadors en huelga de Canal Sur, "que defienden empleo estable y televisión pública plural".
“Rumbo a @canalsur para el debate.— Antonio Maíllo (@MailloAntonio) May 11, 2026
Vamos con propuestas claras: sanidad que cure a tiempo, educación gratuita, vivienda garantizada y empleo digno para Andalucía.
Antes, estaremos con la plantilla de Canal Sur, que defiende empleo estable y televisión pública plural. pic.twitter.com/f1o0LeSX2F“
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20:58
García saluda a los trabajadores de Canal Sur que están en huelga
El candidato de Adelante Andalucía ha llegado al debate en taxi, y a su llegada se ha acercado a saludar a los trabajdores de Canal Sur que están en huelga.
“Así ha sido la llegada de @joseigs_ al debate de Canal Sur. Todo nuestro apoyo a la huelga de trabajadores/as de Canal Sur, a la sanidad pública y AMAMA. pic.twitter.com/Ez6f1KOd8h“— Adelante Andalucía (@AdelanteAND) May 11, 2026
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20:52
Los candidatos llegan al debate de manera escalonada
Los candidatos han ido llegando a la sede de Canal Sur de manera escalonada. Entre uno y otro han transcurrido unos 10 minutos. Su llegada a donde se va a celebrar el debate se ha producido de menor a mayor representación parlamentaria.
A esta hora, solo falta por acudir el candidato del PP, Juanma Moreno. El primero en llegar ha sido el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Posteriormente ha llegado el de Por Andalucía, Antonio Maíllo. A continuación, se ha presentado el de Vox, Manuel Gavira. Y por último, ha aparecido María Jesús Montero.
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20:38
Los candidatos debatirán de tres bloques temáticos durante 110 minutos
El debate tendrá una duración máxima de 110 minutos y se dividirá en tres bloques temáticos: gobernanza, con cuestiones como la financiación autonómica, la transparencia o el papel de Andalucía en España y Europa; política social,, que abordará vivienda, sanidad, educación, igualdad y dependencia; y economía y empleo, centrado en el mercado laboral y el desarrollo económico de la comunidad.
Al finalizar el debate, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del anterior debate electoral, a través del Canal 24 horas y RTVE Play.
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20:37
Debate con los cinco candidatos de los partidos con representación parlamentaria en las elecciones del 17-M
El debate contará con la participación de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación parlamentaria: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).
Es la segunda y última opcion para ver cómo los cabeza de lista contraponen sus propuestas para la próxima legislatura, después de que lo hicieran en otro debate hace justo una semana en RTVE.
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20:35
Hola, buenas tardes. Iniciamos aquí la narración minuto a minuto del segundo debate de la campaña electoral de los comicios autonómicos de Andalucía, que organiza Canal Sur y que RTVE también ofrece en directo en La 1 en desconexión para Andalucía, tras finalizar la segunda edición del Telediario, y para toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.