Debate de las elecciones andaluzas, en directo: RTVE emite el segundo y último debate electoral de la campaña andaluza

RTVE emitirá este lunes 11 de mayo el segundo y último debate, organizado por Canal Sur, con los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación parlamentaria: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).

Se podrá ver en directo en La 1 en desconexión para Andalucía, tras finalizar la segunda edición del Telediario, y para toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.

El debate tendrá una duración máxima de 110 minutos y se dividirá en tres bloques temáticos: gobernanza, con cuestiones como la financiación autonómica, la transparencia o el papel de Andalucía en España y Europa; política social,, que abordará vivienda, sanidad, educación, igualdad y dependencia; y economía y empleo, centrado en el mercado laboral y el desarrollo económico de la comunidad.

Se trata de una segunda oportunidad para que los candidatos confronte sus propuestas antes de la cita electoral del próximo 17 de mayo.

Al finalizar el debate, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, a través del Canal 24 horas y RTVE Play.