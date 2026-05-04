La izquierda se alía contra el PP por ser "el Vox sonriente" y Moreno reivindica su gestión en el debate de RTVE

El debate electoral de RTVE ha llegado cuatro días después del arranque de la campaña electoral en Andalucía y ha evidenciado claramente la estrategia que quieren seguir los partidos hasta el 17 de mayo: la izquierda ha buscado erosionar al popular Juanma Moreno en todos los ámbitos, acusándolo de ser el "Vox sonriente", mientras él ha sacado pecho de su gestión. Vox, por su parte, se ha centrado en agitar la bandera de su "prioridad nacional" y condicionar la actual mayoría absoluta de los populares y que vuelven a pronosticar algunas encuestas.

El candidato a la reelección ha intentado esquivar todas las críticas que le han vertido María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), sobre todo en materia sanitaria y con la crisis de los cribados de cáncer de mama en el centro del debate.

"La crisis de los cribados del cáncer de mama no se tapa con una campaña de imagen. No es un error, es el colapso del sistema sanitario", ha reprochado Montero al candidato a la reelección. "No tiene ninguna sensibilidad con estas mujeres. Es la negligencia más grave que ha habido en un sistema sanitario en España", ha remarcado. También ha aprovechado su intervención para insistir en que "las elecciones van de si la salud es un derecho o dan carta blanca al copago y a la privatización".

01.30 min Transcripción completa 217 días. ¿Sabes lo que son 217 días? Los días que hace que conocimos los andaluces y andaluces el escándalo de los cribados de cáncer de mamá. 217 días y aún no sabemos qué pasó. Señor Moreno Bonilla, ¿dónde está...? ¿Por qué falta la verdad? Falta la verdad ¿Cree usted que va a arañar algunos votos? ¿Cree en serio que va a arañar algunos votos? ¿De esto van estas elecciones? ¿De algo que usted no quiere hablar. Van de elegir si la salud es un derecho al alcance de todos o si damos carta blanca, cheque en blanco, a la privatización y al copago. Los andaluces no salían a la calle en la época del gobierno socialista, ¿no? Protesta de la atención sanitaria. No salían, ¿no? Desde luego. Desde luego que salía los andaluces a la calle a protesta de la atención sanitaria que teníamos los andaluces yo no sé cómo puede llegar a una elecciones y no haber dicho la verdad con el escándalo de los cribados de mamá, señor Moreno. Lo que no pueden hacer es faltar a la verdad de manera rabiosa como hacen todos los días con los servicios públicos. ¿Qué pasa? ¿Que la señora Montero no privatizaba? Para usted no todas las víctimas son iguales y desde luego las víctimas del cáncer de mamá lo que tienen es su desprecio abrieron la puerta sabe quién a estos señores estaban encantados de darle dinero a asís a Quirón y adela con los socialistas en el gobierno de la Junta de Andalucía los andaluces salían masivamente a la calle y ahora con el gobierno del Partido Popular la principal preocupación que tenemos los andaluces es la atención sanitaria. Es una falsedad lo de la privatización Nadie gestionó peor la sanidad que el Partido Socialista y por eso perdieron el tiempo. ¿Y la crisis de los jibados se puede La oposición reprocha a Moreno la crisis de los cribados de cáncer de mama

Juanma Moreno ha salido al paso asegurando que "se han dicho muchas mentiras en sanidad y han debilitado la imagen de nuestros profesionales". En este sentido, ha garantizado que si vuelve a ser presidente va a impulsar una ley de garantías sanitarias donde no se pueda rebajar ningún presupuesto y aumentar el número de sanitarios cada año. Asimismo, ha arremetido contra María Jesús Moreno, recordando que cuando fue consejera de varios gobiernos del PSOE en la comunidad se recortó 1.500 millones de euros en sanidad.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía ha pedido a Moreno que diga las cifras oficiales sobre las mujeres afectadas por los errores en las revisiones de cáncer de mama. "Andalucía tiene que ir el 17 de mayo a votar sabiendo la verdad", ha pedido Antonio Maíllo.

También José Ignacio García ha tratado este tema. "227 días, ¿sabe lo que es? El tiempo que ha pasado desde que se conoció el escándalo de los cribados de cáncer y todavía no sabemos nada, ni cuántas mujeres han muerto. No han dicho nada y no sabemos qué van a hacer para que no vuelva ocurrir", ha lamentado el candidato de Adelante Andalucía.

Desde Vox, Manuel Gavira se ha sumado a las críticas a Juanma Moreno en sanidad. "Por no meterse en un lío ha metido en un problema a todas las mujeres del cáncer de mama", ha señalado por su parte el candidato de ultraderecha, que ha insistido en la "prioridad nacional" para acceder a sanidad y ayudas sociales.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, muestra su camiseta en el debate de RTVE. Adelante Andalucía

La crisis de los cribados ha estado presente en todo el debate con elementos que han vestido tres de los cinco candidatos. La socialista María Jesús Montero ha llevado una pulsera de AMAMA Huelva y que le dieron en un mitin en Gibraleón; Antonio Maíllo, por su parte, ha portado un pin en la solapa de la americana con el logo de la misma entidad, mientas José Ignacio García ha lucido una camiseta en la que se podía leer "2317 mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama", con la silueta de la comunidad autónoma.

Vox agita su "prioridad nacional" y Moreno advierte de "romper la estabilidad" El candidato a batir, el popularJuanma Moreno, no se ha querido pronunciar sobre el término "prioridad nacional" que ha acuñado Vox y que quiere imponer en todos los territorios para alcanzar pactos de Gobierno. Manuel Gavira sí que ha citado en multitud de ocasiones esta idea, mostrando que su intención es que "los andaluces sean los primeros en vivienda y en las ayudas sociales". Con ello ha querido mostrar que si el PP necesita a su formación para lograr la investidura será imprescindible que acepte esta cuestión. Moreno, por su parte, ha respondido que el 17 de mayo "no debe de haber lío", y por ello ha vuelto a sugerir que Andalucía necesita "cuatro años más de estabilidad". De este modo, el candidato del PP ha mostrado que su intención es la de seguir gobernando en solitario si las urnas le son favorables. El candidato del PP, por cierto, ha sido uno de los que más documentos ha llevado al debate, dejando la imagen de un atril lleno de hojas y también en sus pies. 01.23 min Transcripción completa Ayudas, cuando las necesitamos siempre van primero a los de fuera. En VOX lo que queremos es sentido común, lo que queremos es prioridad nacional y queremos.. que las viviendas, que las ayudas sociales... ...también vayan destinadas en primer lugar a los andaluces... ...porque consideramos que es una necesidad Usted está pretendiendo engañarnos a los andaluces y decirnos que la gente no tiene vivienda por culpa de un chaval que llega de Senegal ustedes lo que pretenden es que miremos a nuestros vecinos como si fueran culpables de que no tengamos cita en el centro de salud y que el precio de la vivienda... Usted lo que le está haciendo es el trabajo sucio al señor Moreno Bonilla en tres años señor gavira no le he visto usted en el Parlamento decir ni pío ni contra la sanidad privada ni contra los fondos de inversión. Fondo de inversión extranjero, ¿eso extranjero qué le pasa? Eso sí le gusta, ¿verdad? Las banderitas para llevarle a la pulsera, pero cuando hay que defender a los andaluces y andaluza del campo frente a Trump, se ponen ustedes con Trump. Son ustedes ridículos si no tuvieran esa crueldad humana. ¿Y usted aborda ahora una situación de que prioridad nacional, prioridad andaluza, ¿en qué quedamos? Porque usted prefiere las viviendas que se las lleven los de fuera. No, yo prefiero que las viviendas la tengan todos. Dígaselo, usted muere nuestro mayor esperando una plaza de residencia que cuesta 1.900 euros pero la administración funciona muy rápido para 4.500 euros nos mena. Y para eso tiene que criminalizar a los niños, señor Gavira, para denunciar la política del señor Modeno en materia de criminalizar a niños... Vox defiende en el debate la "prioridad nacional" y los partidos de izquierda lo califican de racista El candidato de Por Andalucía ha criticado a Vox que se pelee con el PP pero que después alcancen acuerdos. "Mucho teatrillo, pero van a pactar con ellos", ha señalado Maíllo. Y ha sido en este punto cuando ha acusado a Moreno Bonilla de ser igual que Vox, "sonriente, pero Vox". La candidata socialista también ha lamentado que el PP aplique "las mismas políticas" que la ultraderecha. "Ha seguido a pies juntillas la política de Vox", ha expresado.

Moreno defiende sus políticas de vivienda ante un aluvión de críticas Otro de los temas destacados del debate ha sido la situación de la vivienda. El candidato a la reelección ha sacado pecho de las políticas que ha llevado a cabo en sus dos legislaturas al frente de la Junta, como por ejemplo dando ayudas para la entrada de un piso. También ha dicho que entre sus planes está el de combatir la ocupación: "Hay que ir contra la ocupación y hay que dar seguridad". En este punto, las izquierdas han vuelto a aliarse para criticar la gestión de Moreno Bonilla. "En materia de vivienda no ha hecho nada. Ha inventado la vivienda protegida especulativa, con vivienda protegida a 350.000 euros", ha dicho la candidata socialista, María Jesús Montero. 01.28 min Transcripción completa Usted en materia de vivienda no ha hecho nada. Usted ha inventado la vivienda protegida especulativa a 350 millones 350.000 euros. Ha construido cero vivienda Por tanto, lo que sí le digo es que cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía pondré a los jóvenes el venta 20% de la entrada de su hipoteca hacemos lo contrario aumentan la cuota de la hipoteca tan derecho como que cuando entró la señora Montero en el gobierno del señor Sánchez, el problema de la vivienda hace ocho años gobierno del señor Sánchez... ...el problema de la vivienda hace ocho años no estaba... no estaba.. ...estaba el número 13 para los españoles... el número 13 para los españoles. ...hoy, ocho años después de la brillante gestión de la señora Hoy, ocho años después de la brillante gestión de la señora Montero y del Montero... ...el señor Sánchez es el número uno. ...ha implantado la ley de la selva que expulsa a la gente de sus barrios.. ...se niega a aplicar la ley estatal de vivienda... ...que define zonas tensionadas... ...para permitir que los alquileres tengan un límite. Vamos a bajar los impuestos para que no acaben en las corruptelas y en los enchufes del Partido Socialista Queremos muchas grúas construyendo en Andalucía y vamos a bajar por supuesto también la burocracia, pero sobre todo también vamos a hacer que se combata la ocupación ilegal. Las tienen los fondos de inversión extranjeros, ya las tienen los de fuera Lo que pasa es que cuando los extranjeros son ricos no le molestan. 280.000 malagueños dejaron de comprar medicamentos para pagar la vivienda. ¿Esto sabe quién lo dice? No lo dice adelantando a Dulceán, lo dice el informe de Cáritas Los candidatos exponen sus propuestas para solucionar el problema de la vivienda Moreno ha culpabilizado a Montero de la situación de la vivienda, recordando que hasta hace pocas semanas formaba parte del Gobierno de España. "Cuando entró la señora Montero en el Gobierno de Sánchez el problema de la vivienda era el problema número 13 de los españoles. Hoy es el número uno", ha remarcado. Desde Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha tildado la situación sobre la vivienda de "emergencia" y ha propuesto "intervenir el mercado", con limitaciones al precio del alquiler. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García ha hecho hincapié en los fondos buitre y ha dicho que el mayor casero de Andalucía "se llama la Caixa". En este punto, José Ignacio García ha arremetido contra Manuel Gavira, de Vox, quien ha vuelto a hablar de "prioridad nacional" y quien ha asegurado que la solución pasa por construir más. "Los fondos extranjeros sí le gustan, ¿no? Su prioridad nacional es un engaño. A parte de mentirosos son malas personas", ha insistido.