El tiempo en España, lunes 4 de mayo: lluvia en la mitad norte y estabilidad en el sur
- Hay alerta amarilla por lluvias en ocho comunidades
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Tras un puente lluvioso en varios puntos de España, la semana empieza con nuevos chubascos en la mitad norte, pero tiempo estable en el sur.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes predominan las tormentas, acompañadas ocasionalmente de granizo, desde primeras horas en el Cantábrico oriental. En las horas centrales se intensifican y generalizan en la mitad norte, con probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en el tercio nordeste y área cantábrica.
Concretamente, hay ocho comunidades en alerta amarilla (riesgo) por precipitaciones: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunitat Valenciana y Cantabria. Todas ellas, a excepción de esta última, también tienen un aviso por tormenta.
Por el contrario, en la mitad sur peninsular se prevén cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste. Por la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución, se podrían ver chubascos aislados en el sureste.
Se esperan bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y en montañas del norte.
También se dan intervalos nubosos en Baleares, donde es también probable que se produzca algún chubasco y tormenta ocasional. En Canarias, predominan los cielos poco nubosos o despejados.
Bajan las máximas en el Cantábrico
Esta jornada las temperaturas máximas experimentan un descenso notable en el Cantábrico oriental y es probable que nieve por encima de los 1.600/1.800 metros en la Cantábrica y de los 2.000 metros en el resto de montañas del norte.
Suben, en cambio, de manera notable en regiones mediterráneas y ligera en Canarias. En el resto, se esperan descensos suaves. También bajan las mínimas en la Península y aumentan en los archipiélagos.
El viento soplará de componente sur en Baleares y la fachada oriental peninsular, moderado en las zonas de la mitad sur y flojo en las de la norte.
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