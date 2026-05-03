Trump asegura ahora que pronto revisará el plan de paz que le ha enviado Irán aunque no cree que sea "aceptable"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha asegurado esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth. El mensaje ha sido difundido también por el perfil en X de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.

Antes de escribir este mensaje en Truth, Trump se pronunció en los mismos términos ante los periodistas al confirmar que revisaría el citado plan. “Me explicaron el concepto del acuerdo. Me darán la redacción exacta ahora”, dijo a la prensa anoche al abordar el Air Force One en Florida, donde tiene su residencia privada, rumbo a Washington, según indica la CNN.

¿Qué incluye el plan iraní de 14 puntos para poner fin a la guerra? Según información difundida por la agencia iraní Tasnim, Irán ha presentado, a través de un mediador paquistaní, una respuesta a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos centrada en el tema de “poner fin a la guerra”. Estados Unidos había solicitado en su propuesta un alto el fuego de dos meses, pero Irán subraya que las cuestiones pendientes deben resolverse en un plazo de 30 días y que, en lugar de centrarse en extender la tregua, el proceso debe enfocarse en el “fin definitivo de la guerra”. Irán entrega una nueva propuesta de paz para negociar con EE.UU. que no contenta a Trump Entre los puntos incluidos en la propuesta iraní de 14 apartados figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz. Irán está a la espera de una respuesta oficial de Estados Unidos a sus propuestas. El plan incluye levantar el bloqueo naval, crear un nuevo sistema de control del estrecho de Ormuz, obtener garantías de no agresión de EE.UU. e Israel, retirar tropas estadounidenses de la región, eliminar sanciones y liberar activos congelados, exigir reparaciones por los daños sufridos y extender el fin de las hostilidades a todos los frentes, mientras deja la cuestión del programa nuclear para una fase posterior de negociación. Así, uno de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. Según el Comando Central de EE.UU., desde entonces Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marítimo. La propuesta plantea además un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20% del crudo mundial. Irán mantiene el control operativo del paso desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros. Este nuevo mecanismo podría estar vinculado a una ley que debate el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Haji Babaei, impediría el paso de buques de países enemigos salvo pago de reparaciones de guerra. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía. El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní. Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes. También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año. Tasnim no menciona el programa nuclear iraní dentro del plan. Sin embargo, medios estadounidenses han informado de que Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase, una vez acordado el fin definitivo de la guerra y la cuestión de Ormuz. El programa nuclear sigue siendo el principal escollo entre ambas partes, ya que Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que Irán rechaza.