La salida de 5.000 soldados de Alemania dejará las tropas de EE.UU. en Europa en niveles previos a la guerra de Ucrania
- La Ley de autorización de Defensa de EE.UU. prohíbe reducir el número de soldados en Europa por debajo de los 76.000
Entre seis y doce meses es el tiempo estimado por Estados Unidos para completar la salida anunciada esta madrugada de 5.000 de sus soldados deplegados en Alemania. Se trata de la revisión más amplia de su presencia miliar en Europa hasta la fecha.
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, ha señalado en la cadena de televisión Fox que esta decisión responde a una "revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones en el terreno". Horas antes, Trump ha apuntado la posibilidad de retirar tropas en España o Italia por su falta de apoyo a la guerra en Irán: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo".
"Italia no ha sido de ninguna ayuda. España ha sido horrible, muy horrible. Están en la OTAN... y si nos dijeran con cierta amabilidad 'podemos ayudar' aunque fuera más despacio, lo entenderíamos", ha asegurado.
La decisión de Estados Unidos llega en un contexto de tensiones políticas entre Washington y Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que Irán había "humillado" a EE.UU. en sus negociaciones. Palabras que provocaron la indignación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.
Cifras de militares de Estados Unidos previas a la guerra en Ucrania
La salida de 5.000 soldados de Alemania dejará las tropas de EE.UU. en Europa en niveles previos a la guerra de Ucrania. En concreto, unos 80.000, aunque las cifras no son estables ya que se producen rotaciones periódicas dentro de los ejercicios militares.
La decisión de esta retirada de militares de Alemania cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que es en ese país donde el comando europeo de Estados Unidos tiene su sede, tal y como informa Javier Jiménez en RNE, que además ofrece más datos. De los 68.000 militares que Washington tenía de forma permanente en Europa a finales de 2025, más de 36.000 estaban solo en Alemania.
Además, hay que sumar las misiones rotatorias en países como Polonia o Rumanía lo que hace que la presencia estadounidense llegara el pasado diciembre a los 84.000 soldados.
La realidad es Trump no puede variar mucho este número porque el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de autorización de Defensa estadounidense, que prohíbe reducir el número de soldados en Europa por debajo de los 76.000.
La decisión del presidente de Estados Unidos abre incertidumbres sobre el futuro de la presencia militar en Europa y su impacto en el equilibrio de la seguridad con el papel de la OTAN en el nuevo mapa geopolítico, en el punto de mira.