La salida de 5.000 soldados de Alemania dejará las tropas de EE.UU. en Europa en niveles previos a la guerra de Ucrania

Entre seis y doce meses es el tiempo estimado por Estados Unidos para completar la salida anunciada esta madrugada de 5.000 de sus soldados deplegados en Alemania. Se trata de la revisión más amplia de su presencia miliar en Europa hasta la fecha.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, ha señalado en la cadena de televisión Fox que esta decisión responde a una "revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones en el terreno". Horas antes, Trump ha apuntado la posibilidad de retirar tropas en España o Italia por su falta de apoyo a la guerra en Irán: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo".

"Italia no ha sido de ninguna ayuda. España ha sido horrible, muy horrible. Están en la OTAN... y si nos dijeran con cierta amabilidad 'podemos ayudar' aunque fuera más despacio, lo entenderíamos", ha asegurado.

La decisión de Estados Unidos llega en un contexto de tensiones políticas entre Washington y Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que Irán había "humillado" a EE.UU. en sus negociaciones. Palabras que provocaron la indignación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.