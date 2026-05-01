Guerra de Irán, última hora en directo: Un alto mando militar iraní ve probable la reanudación de la guerra con EE.UU.

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El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

El corte de internet global en Irán, que cumple este sábado 64 días, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y social, con debates sobre las restricciones por motivos de seguridad, mientras crece el malestar por el impacto económico y la venta de accesos privilegiados a la red.

La última señal de que las autoridades no planean una reapertura inmediata llegó del diputado ultraconservador Amirhosein Sabetí. “Si internet se restablece por completo, algunos mercenarios, incluso armados, podrían organizar concentraciones a través de estas mismas redes”, ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, y ha puesto como ejemplo las protestas antigubernamentales de enero, en las que millones de personas en todo el país salieron a las calles para pedir el fin de la República Islámica.

En paralelo a las restricciones generales, ha emergido un sistema de acceso especial conocido como 'internet pro', concebido originalmente para garantizar conectividad a empresas y servicios esenciales durante la crisis, pero que derivó rápidamente en un lucrativo mercado negro. El asesor del ministro de Comunicaciones iraní, Mohamad Hafez Hokmi, ha reconocido irregularidades en la implementación del programa y ha informado de la apertura de investigaciones.

Según un reporte del portal tecnológico Zoomit, cuotas de internet empresarial están siendo revendidas a particulares por intermediarios que van desde gimnasios y boutiques hasta vendedores de tarjetas SIM e incluso algunas agencias de operadores móviles. La práctica ha generado indignación y diversos sectores han denunciado en los últimos días que se ha instaurado una internet estratificada, ya que el 99% de la población continúa sin acceso a la red global desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.