Guerra de Irán, última hora en directo: Un alto mando militar iraní ve probable la reanudación de la guerra con EE.UU.
- Washington anuncia la retirada de 5.000 soldados de Alemania como protesta por su actitud en la guerra
- Trump asegura no estar "contento" con España ni con Italia por su posición sobre Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 65 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla
Guerra de Irán, última hora en directo:
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21:24
Centenares de personas piden en Barcelona la liberación de los activistas de la Flotilla
Centenares de personas se han concentrado frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona para reclamar la puesta en libertad de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila. Los manifestantes, muchos de los cuales han ondeado banderas palestinas, han portado pancartas como "Stop Israel. Stop terrorismo", "UE: basta complicidad con Israel" o "liberad a los rehenes".
Estos dos activistas, que se han declarado en huelga de hambre, comparecerán este domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.
Abu Keshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos.
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20:30
EE.UU. ha desviado 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán
Las autoridades estadounidenses han informado de que han desviado ya un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo naval impuesto a Irán. "En los últimos 20 días han sido redirigidos 48 buques para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.
El texto publicado en redes sociales viene acompañado de una fotografía del USS New Orleans tomada en el mar Arábigo "durante el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes".
“USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28. Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade. pic.twitter.com/Zuj12vfFMw“— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2026
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20:26
Ascienden a cuatro los gazatíes muertos por ataques de Israel este sábado
El Ejército israelí ha matado a al menos cuatro palestinos en el sur de la Franja de Gaza en varios ataques, según han informado fuentes militares israelíes. "En varios incidentes ocurridos hoy, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a cuatro terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se acercaron a las tropas, representando una amenaza inmediata", sostiene un comunicado castrense, aludiendo a la divisoria tras la que se mantienen apostados sus efectivos. La nota del Ejército añade que sus tropas abrieron fuego contra los supuestos milicianos para "neutralizar la amenaza".
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20:24
Irán dice que EE.UU. debe elegir entre diplomacia o confrontación
Irán ha dicho que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria. “Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, ha dicho el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, a quienes ha explicado los detalles de la reciente propuesta iraní.
Gharibabadi ha explicado que Irán entregó su propuesta a Pakistán como país mediador en las negociaciones de paz con EE.UU. y ha asegurado que Teherán, al tiempo que sigue apostando por una salida diplomática al conflicto, mantiene plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión estadounidense-israelí. “La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, ha señalado.
Gharibabadi ha añadido que Teherán mantiene su desconfianza hacia Washington y ha cuestionado la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.
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20:18
Cientos de israelíes se manifiestan contra Netanyahu
Cientos de personas se han manifestado en distintas ciudades de Israel para protestar contra el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Según ha informado la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, varios centenares de personas se han concentrado en la plaza Habima de Tel Aviv, uno de los principales puntos de reunión de las protestas, donde han coreado consignas a favor de la democracia y en favor de un acuerdo de paz con el Líbano.
En paralelo, grupos de manifestantes se han posicionado en autopistas y cruces viales en distintas localidades del país. Asimismo, se han registrado concentraciones en Haifa y Jerusalén, donde decenas de personas se han reunido en la plaza París, a unos cientos de metros de la residencia privada de Netanyahu. Foto: Manifestación en Tel Aviv (Jack GUEZ/AFP)
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20:12
Catar advierte a Irán del impacto en la energía y alimentos por la crisis en Ormuz
El ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman, ha advertido a su homólogo iraní, Abás Araqchí, de las "repercusiones negativas en el suministro mundial de energía y alimentos" si sigue bloqueado el estrecho de Ormuz. Así lo ha indicado en una conversación telefónica que han mantenido ambos sobre "el progreso de las negociaciones en curso y la actividad diplomática actual" para evitar una escalada en el golfo Pérsico, ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores catarí.
En este escenario, Doha ha reafirmado a Teherán "el pleno apoyo a los esfuerzos de mediación destinados a poner fin a la crisis pacíficamente, y subrayó la necesidad de que todas las partes cooperen con estos esfuerzos para reducir la probabilidad de una nueva escalada".
Asimismo, Bin Abdulrahman ha trasladado a Araqchí que "la libertad de navegación es un principio fundamental e innegociable, y que cerrar el estrecho de Ormuz o utilizarlo como moneda de cambio solo agravará la crisis y pondrá en peligro los intereses vitales de los países de la región".
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19:35
Cuatro veleros zarpan desde Sicilia rumbo a Gaza
Cuatro veleros han zarpado desde el puerto italiano de Siracusa, en Sicilia, con el objetivo de romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, días después de que el ejército israelí interceptara a la Flotilla Global Sumud en el Mediterráneo. La iniciativa ha sido impulsada por la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), formada por organizaciones de la sociedad civil de varios países, y por el movimiento Thousand Madleens. Esta nueva misión cuenta con 30 miembros de varios países, cuatro de ellos españoles.
Ambas organizaciones tenían previsto unirse en los próximos días a la Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 naves e interceptada por fuerzas israelíes en la noche del pasado miércoles cuando navegaban por aguas internacionales cerca de Grecia. Tras el asalto, 22 naves de esa flotilla fueron inutilizadas y unos 175 activistas detenidos y después desembarcados en la isla griega de Creta. Solo dos miembros, el palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, han sido llevados a Israel.
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19:13
Reunión entre el jefe del Ejército libanés y el jefe del Mecanismo de Cese de Hostilidades
El jefe del Ejército libanés ha mantenido una reunión extraordinaria con el encargado del mecanismo de supervisión del alto el fuego con Israel para analizar la seguridad en el país en un momento de intensos ataques en el sur libanés. "El comandante del Ejército, el general Rudolph Haykal, y el jefe del Mecanismo de Cese de Hostilidades, Joseph Clearfield, celebraron una reunión extraordinaria en la base aérea de Beirut", ha informado en un comunicado el Ejército libanés.
La reunión, que ha tenido lugar tras una breve visita del general Clearfield, "abordó la situación de seguridad en el Líbano, los acontecimientos regionales y las maneras de maximizar la eficacia del mecanismo y mejorar sus operaciones", ha añadido la nota. Durante la reunión, "se destacó la importancia del papel del Ejército y la necesidad de apoyarlo en la fase actual", ha indicado el Ejército sin dar más detalles y ha añadido que el "general Clearfield partió del Líbano tras la reunión".
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19:08
El Ejército israelí mata a un palestino en un ataque en Jan Yunis
El Ejército israelí ha matado a un palestino en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, según han informado fuentes médicas del enclave palestino. Según han informado empleados del hospital gazatí de Al Nasser, la víctima ha fallecido por disparos del ejército israelí en Al Satr, en la zona norte de la localidad gazatí de Jan Yunis.
Además, un dron de reconocimiento israelí ha atacado la zona oriental de la ciudad de Deir al Balah (centro de la Franja), hiriendo a al menos una persona que ha sido trasladada al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según han informado fuentes de ese centro médico.
Pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Israel ha seguido lanzando ataques diarios en la Franja de Gaza. Desde entonces, su Ejército ha matado a más de 828 personas y ha dejado a más de 2.342 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Desde el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad gazatí sitúa en 72.608 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.445 los heridos.
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17:46
Irán defiende el enriquecimiento de uranio “sin restricción” bajo supervisión internacional
Irán ha defendido la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní. “Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán”, ha afirmado la representación iraní ante la ONU.
Además, ha pedido no dar “ninguna cobertura” a Estados Unidos por su comportamiento “escandaloso e hipócrita”, al denunciar que ha incumplido durante décadas sus obligaciones en materia de desarme y no proliferación nuclear.
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17:41
Acusan a Israel de malos tratos e "interrogatorios ilegales" a los activistas de la Flotilla
El equipo legal de Adalah, organización que representa a los dos activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel, ha denunciado que estos sufren malos tratos e "interrogatorios ilegales" en prisión. Según un comunicado, los abogados se han reunido por primera vez con el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abu Keshek en la prisión de Shikma (en la localidad israelí de Ashkelon), a donde llegaron esta mañana tras permanecer dos días bajo custodia de la Marina israelí.
La organización afirma en su nota que Ávila ha denunciado haber sido "golpeado", "arrastrado por el suelo" y mantenido vendado e incomunicado desde su detención, lo que le habría provocado lesiones visibles, dolor intenso y episodios de pérdida de conocimiento. Además, añaden los expertos legales, fue interrogado por los servicios de inteligencia y seguridad israelíes bajo sospechas de "pertenencia a una organización terrorista", sin que se le hayan imputado cargos formales.
En el caso de Abu Keshek, Adalah sostiene que permaneció con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés durante desde su arresto este jueves, lo que habría causado "hematomas en el rostro y las manos". Tampoco en su caso, según la organización, las autoridades han detallado cargos específicos.
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15:09
Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania tras las críticas de Merz
La medida mostraría el descontento del presidente estadounidense debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán
“Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania tras las críticas de Mertz— Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 2, 2026
La medida mostraría el descontento de Trump debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en Irán
Estamos en Washington y Berlín con @Cristina_Olea y Alberto Freile pic.twitter.com/xBoLns4IZn“
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14:57
El activista Saif Abu Keshek inicia una huelga de hambre
El activista palestino-español Saif Abu Keshek se encuentra en buen estado de salud aunque en estado de shock tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según ha explicado a Efe su mujer, Sally, que sido informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv.
El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de diez minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".
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14:53
EAU anuncia la vuelta a la normalidad del tráfico aéreo
La Autoridad General de Aviación (GCAA) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado la reanudación de las "operaciones normales" de tráfico aéreo tras el levantamiento de las medidas de precaución implementadas el 28 de febrero al comienzo de la guerra. La decisión se ha tomado tras "una evaluación exhaustiva de las condiciones operativas y de seguridad, en coordinación con las autoridades pertinentes", y ha subrayado la "continuidad del monitoreo en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea".
La GCAA ha expresado su agradecimiento por "la cooperación de pasajeros y aerolíneas durante el período anterior" y ha reafirmado la preparación de sus equipos técnicos y operativos para afrontar cualquier eventualidad.
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14:21
El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría
El corte de internet global en Irán, que cumple este sábado 64 días, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y social, con debates sobre las restricciones por motivos de seguridad, mientras crece el malestar por el impacto económico y la venta de accesos privilegiados a la red.
La última señal de que las autoridades no planean una reapertura inmediata llegó del diputado ultraconservador Amirhosein Sabetí. “Si internet se restablece por completo, algunos mercenarios, incluso armados, podrían organizar concentraciones a través de estas mismas redes”, ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, y ha puesto como ejemplo las protestas antigubernamentales de enero, en las que millones de personas en todo el país salieron a las calles para pedir el fin de la República Islámica.
En paralelo a las restricciones generales, ha emergido un sistema de acceso especial conocido como 'internet pro', concebido originalmente para garantizar conectividad a empresas y servicios esenciales durante la crisis, pero que derivó rápidamente en un lucrativo mercado negro. El asesor del ministro de Comunicaciones iraní, Mohamad Hafez Hokmi, ha reconocido irregularidades en la implementación del programa y ha informado de la apertura de investigaciones.
Según un reporte del portal tecnológico Zoomit, cuotas de internet empresarial están siendo revendidas a particulares por intermediarios que van desde gimnasios y boutiques hasta vendedores de tarjetas SIM e incluso algunas agencias de operadores móviles. La práctica ha generado indignación y diversos sectores han denunciado en los últimos días que se ha instaurado una internet estratificada, ya que el 99% de la población continúa sin acceso a la red global desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
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13:23
Israel confirma la llegada a su territorio de los dos activistas de la Flotilla detenidos
El Ministerio de Exteriores de Israel ha informado de que el activista palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila han desembarcado en el país tras su arresto el pasado jueves, después de que el Ejército israelí interceptara la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales. "Serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.
En su mensaje, el Ministerio ha vuelto a acusar a los activistas de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que, según afirma, ha sido catalogada como terrorista por Estados Unidos. Por su parte, una representante de la organización Adalah, que ejerce la defensa legal de los activistas de la Flotilla en Israel, ha confirmado a Efe la llegada de ambos al país, aunque ha dicho no haber obtenido respuestas oficiales a sus comunicaciones dirigidas a las autoridades, pese a contar con poderes notariales.
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13:09
Llegan a Israel los dos activistas de la flotilla detenidos, entre ellos, el español Abu Keshek
“AMPLIACIÓN | Llegan a Israel los dos activistas de la flotilla detenidos, entre ellos el español Abu Keshek— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 2, 2026
La última hora, en el #Canal24Horas, con @MorenoMosleh pic.twitter.com/UzxCeaWCWg“
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12:16
La OTAN "trabaja" con EE.UU. para "entender" la retirada de soldados estadounidenses de Alemania
La OTAN está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" del anuncio del Departamento de Guerra de EE.UU. de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, ha informado una portavoz de la alianza militar este sábado.
"Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", ha dicho la portavoz, Allison Hart, a través de un mensaje en redes sociales.
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11:07
Un alto mando militar iraní ve probable la reanudación de la guerra con EE.UU.
Un alto mando militar iraní ha afirmado este sábado que es "probable" una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.
"Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses", ha asegurado el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informa la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Asadi ha dicho además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan "salir del atolladero que ellos mismos han creado".
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10:34
“Alemania reacciona al planteamiento de Trump sobre la retirada de 5.000 soldados de sus bases— Radio 5 (@radio5_rne) May 2, 2026
¿¿ Boris Pistorius, ministro de Defensa, llama a sus aliados en Europa a tomar las riendas de su propia seguridad y afirma que Alemania va por buen camino
¿¿ Javier Jiménez pic.twitter.com/FziG6ZlgdJ“
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9:48
Alemania cree que la presencia de soldados de EEUU en el país es de interés recíproco
El ministro de Defensa alemán cree que la presencia de soldados estadounidenses en Europa y especialmente en Alemania es tanto de interés propio como para Estados Unidos.
"Era previsible que EE.UU. retirara sus tropas de Europa, incluida Alemania", ha añadido. Además, ha dicho que la UE debe asumir una mayor responsabilidad en la propia seguridad.
Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos haya anunciado este viernes la retirada de alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania, en el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.
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9:33
Irán ejecuta a dos hombres acusados de espiar para Israel
Irán ha ejecutado este sábado a dos hombres condenados por espionaje y cooperación de inteligencia con Israel, en medio del endurecimiento de las medidas judiciales y la intensificación de los ahorcamientos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
“Yaqub Karimipour y Naser Bakarzadeh fueron ejecutados por cargos de cooperación de inteligencia y espionaje en favor del régimen sionista (Israel) y del servicio de inteligencia Mosad”, ha anunciado la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Según el medio, la sentencia se ha llevado a cabo tras la confirmación del Tribunal Supremo, después de varios procesos de apelación. Ambos ejecutados fueron condenados por “enemistad contra Dios” y “corrupción en la tierra”, cargos relacionados con la seguridad nacional que habitualmente se castigan con la pena de muerte.
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9:32
“Trump dice que el conflicto en Irán "ha terminado" para evitar la autorización del Congreso y el posible veto de la Cámara— Radio 5 (@radio5_rne) May 2, 2026
¿¿ El presidente norteamericano sigue poniendo el foco en los países Europeos por su "falta de apoyo"
¿¿ Corresponsal en Washington, @maria_carou pic.twitter.com/rVBwxNNbPS“
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8:59
EEUU aprueba venta urgente de misiles de precisión a Qatar por valor de casi mil millones en plena escalada
Estados Unidos ha autorizado la venta de armamento avanzado a Qatar por valor de cerca de mil millones de dólares (unos 920 millones de euros), en el marco de su estrategia para reforzar a aliados clave en Oriente Próximo en un contexto marcado por la inestabilidad regional, que no ha dejado de aumentar desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán el pasado 28 de febrero.
Según ha informado el Departamento de Estado en una notificación remitida al Congreso, la operación contempla el suministro de sistemas avanzados de armas de precisión (APKWS), junto con diverso equipamiento militar y apoyo logístico, con un coste estimado de 992,4 millones de dólares (alrededor de 923 millones de euros).
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8:09
El Pentágono anuncia la retirada de cinco mil soldados desplegados en Alemania
La salida se completará en los próximos seis a doce meses. De esta forma la presencia militar de EE.UU. en Europa quedará en los niveles anteriores a la guerra en Ucrania. La medida llega como represalia por la posición alemana acerca de la guerra contra Irán en general y, en concreto, por las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, esta semana en las que consideraba que Teherán está “humillando” a Estados Unidos en esta guerra.
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7:16
Japón adquiere crudo ruso por primera vez desde el cierre del estrecho de Ormuz
La petrolera japonesa Taiyo Oil ha adquirido un cargamento de crudo ruso, según han afirmado este sábado medios de ambos países, en la primera compra de Tokio a Moscú de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Un petrolero procedente de la explotación rusa Sajalín-2 llegará próximamente al archipiélago, afirmó un oficial del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) nipón a la agencia de noticias local Kyodo.
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4:00
Trump dice que la Marina de EE.UU. actúa “como piratas” para llevar a cabo el bloqueo naval de los puertos iraníes.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que la Marina estadounidense estaba actuando “como piratas” al llevar a cabo el bloqueo naval de los puertos iraníes durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Trump hizo los comentarios al describir la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de un barco hace unos días. “Tomamos el barco, tomamos la carga, tomamos el petróleo. Es un negocio muy rentable”, dijo Trump el viernes por la noche. “Somos como piratas. Somos una especie de piratas, pero no estamos jugando”.
Algunos buques iraníes han sido incautados por Estados Unidos tras salir de puertos iraníes, junto con barcos portacontenedores sancionados y petroleros iraníes en aguas asiáticas. Irán ha bloqueado casi todos los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, excepto los suyos, desde el inicio de la guerra.
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1:54
Nuevo desencuentro para enfocar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que no estaba satisfecho con la última propuesta iraní de conversaciones sobre la guerra con Irán, mientras que el ministro de Exteriores iraní afirmó que Teherán estaba dispuesto a la diplomacia si Estados Unidos cambia su enfoque.
Los comentarios de Trump indicaron que el estancamiento sobre la guerra, que ya lleva dos meses, probablemente continuará, incluso mientras él busca poner fin a un conflicto que sigue siendo profundamente impopular entre los estadounidenses.
Mientras tanto, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales se tensaron aún más el viernes por Irán, cuando Estados Unidos anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania.
Trump había amenazado con una reducción de tropas debido a diferencias con el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos y que los estadounidenses carecían de una estrategia de salida.
Un alto funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los recientes comentarios alemanes eran “inapropiados y poco útiles”. “El presidente está reaccionando correctamente a estas observaciones contraproducentes”, dijo el funcionario.
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1:50
Estados Unidos aprueba ventas militares por más de 8.600 millones de dólares a aliados de Oriente Medio.
El Departamento de Estado de EE.¿UU. dijo el viernes que estaba aprobando ventas militares por un total de más de 8.600 millones de dólares para los aliados de Oriente Medio: Israel, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. El anuncio llega cuando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán cumple nueve semanas desde su inicio y más de tres semanas desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en el conflicto con Irán.
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1:46
Retrasos en la entrega de armas estadounidenses a países europeos por arsenales agotados
Washington ha advertido a aliados europeos, incluidos el Reino Unido, Polonia, Lituania y Estonia, que esperen largos retrasos en la entrega de armas estadounidenses, ya que la guerra contra Irán está agotando los arsenales, informó el Financial Times el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Reuters informó el mes pasado que funcionarios estadounidenses han comunicado a algunos de sus homólogos europeos que algunas entregas de armas previamente contratadas probablemente se retrasarán, ya que la guerra con Irán continúa consumiendo las reservas de armamento.
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Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla.
La ley obliga a que los legisladores aprueben mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes una carta a los congresistas asegurando que la guerra en Irán "ha terminado" y lo ha hecho precisamente el día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio.
"No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril", ha escrito Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el presidente estadounidense extendió de manera unilateral e indefinida la semana pasada, hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. (Continuar leyendo aquí)
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.