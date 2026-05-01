Guerra de Irán, última hora en directo: Irán asegura que "no es realista esperar resultados rápidos" de las conversaciones con EE.UU.

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 64 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.

El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende ya a más de 2.586 muertos y más de 8.000 heridos.

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