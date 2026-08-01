El tiempo hoy sábado 1 de agosto: temperaturas significativamente altas
- Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en zonas del interior este peninsular
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Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en zonas del interior este peninsular, pudiendo ser localmente muy fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana. Temperaturas significativamente elevadas en interiores de las mitades sur y este peninsular, así como en Canarias y zonas de Baleares.
Persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde. También nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al principio en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes. En Canarias, intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur.
Bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Calima en Canarias y en el sur peninsular.
Temperaturas por encima de los 35º C
Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente en el norte y noroeste peninsular, y exceptuando en el tercio oriental y norte de Baleares con descensos. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares; superando incluso los 40 en la vertiente atlántica de Andalucía. Las mínimas también tenderán a aumentar, exceptuando en el cuadrante nordeste peninsular con descensos. Se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.
Soplará viento moderado del norte y nordeste en Canarias y litorales de Asturias y Galicia, con viento flojo en el resto arreciando por la tarde en el centro y sur peninsular. Predominará la componente norte en el Cantábrico, las sur y este en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular y la oeste en el resto.
Estado de avisos
Nueve comunidades se encuentran con avisos amarillos por altas temperaturas (Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra) y dos con avisos naranjas (Andalucía y Valencia)
Fin de la ola de calor
El sábado 1 de agosto se espera que acabe la cuarta ola de calor. Se registrarán ciertos descensos en las depresiones del noreste y en los litorales e interiores del sureste, mientras que subirán en los litorales del suroeste y el tercio norte. La zona de mayor afectación por el calor se concentrará en torno al valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y áreas adyacentes, donde se alcanzarán entre 40 y 42 grados. Asimismo, se podrán superar los 38-40 grados en puntos localizados del valle del Ebro, depresiones del noreste y tercio este.
El acercamiento de una vaguada desde el oeste provocará la entrada de un cambio de masa de aire generalizado. Esto hará descender las temperaturas en el cuadrante suroccidental, por lo que la Aemet prevé que no se cumplirán los criterios para mantener los avisos, dando por finalizado el aviso especial por ola de calor.
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