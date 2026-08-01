El tiempo hoy sábado 1 de agosto: temperaturas significativamente altas

Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en zonas del interior este peninsular, pudiendo ser localmente muy fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana. Temperaturas significativamente elevadas en interiores de las mitades sur y este peninsular, así como en Canarias y zonas de Baleares.

Persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde. También nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al principio en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes. En Canarias, intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur.

Bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Calima en Canarias y en el sur peninsular.

Temperaturas por encima de los 35º C Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente en el norte y noroeste peninsular, y exceptuando en el tercio oriental y norte de Baleares con descensos. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares; superando incluso los 40 en la vertiente atlántica de Andalucía. Las mínimas también tenderán a aumentar, exceptuando en el cuadrante nordeste peninsular con descensos. Se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias. Soplará viento moderado del norte y nordeste en Canarias y litorales de Asturias y Galicia, con viento flojo en el resto arreciando por la tarde en el centro y sur peninsular. Predominará la componente norte en el Cantábrico, las sur y este en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular y la oeste en el resto.

Estado de avisos Nueve comunidades se encuentran con avisos amarillos por altas temperaturas (Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra) y dos con avisos naranjas (Andalucía y Valencia) ““