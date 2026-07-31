Detonaciones en la frontera de Melilla después de que 500 personas intentasen acceder

Un grupo de unas 500 personas han intentado acceder a Melilla minutos antes de las 19.00 de este viernes. Han sido minutos de confusión en el puesto fronterizo de Beni Enzar en los que se han podido escuchar varias detonaciones, según explica el periodista de TVE Raúl Mozos.

Varios antidisturbios se han desplegado en la zona mientras se escuchan gritos y voces procedentes del lugar en el que se ha producido el intento de acceso. Un equipo de la delegación del Gobierno ha accedido al puesto, al igual que miembros de la Consejería de Seguridad de Melilla.

El puesto fronterizo lleva cerrado desde la noche de este jueves, después de que 50.000 personas accedieran de forma irregular a Ceuta y 400 lo hicieran por Melilla. Precisamente, estaba previsto que el paso fronterizo se abriera esta tarde, pero los incidentes registrados obligan de momento a mantener el cierre.

Además, unas 500 personas que pretendían cruzar a Marruecos desde el lado español, dentro de la Operación Paso del Estrecho, se han quedado atrapadas en el interior del paso fronterizo. Hasta que se aclare la situación y se proceda a la apertura del punto, estas personas podrán alojarse en un pabellón habilitado junto al puesto fronterizo.

Las instalaciones han sido habilitadas por la Cruz roja y cuentan con camas y grandes ventiladores comprados por el Gobierno de la ciudad autónoma para mitigar el calor que hace dentro del pabellón.