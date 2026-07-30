Crisis migratoria en Ceuta: imágenes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos
- Las imágenes de la llegada masiva de inmigrantes a través del espigón recuerda las que vimos en 2021
- Cientos de personas cruzan a nado la frontera en Ceuta en las últimas horas y se agrava la crisis migratoria
Este viernes se ha abierto una nueva crisis migratoria en la frontera de Ceuta, con la llegada masiva de cientos de personas. A pie, o a nado, han cruzado el espigón del Tarajal que separa Marruecos de la ciudad autónoma. RTVE ha podido recabar distintas imágenes que envían periodistas que se encuentran en la frontera.
Han llegado más de 1.500 migrantes en los últimos nueve días
Los centros de acogida de la ciudad autónoma está saturados tras la llegada de más de 1.500 personas en los últimos nueves días, a la que se suman los centenares que han traspasado hoy la frontera.
A la espera de una cama
Más de 400 personas que han traspasado la frontera esperan fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que cuenta con 512 plazas ocupadas e incluso más.
Cientos de personas cruzan el espigón
Cientos de personas han cruzado el espigón del Tarajal a pie o incluso se han lanzado al agua en un intento por alcanzar territorio español. Son imágenes de la que ya se ha convertido en la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021.
Entre los inmigrantes que llegan, muchas mujeres
Marina Zapico, periodista de Ceuta Actualidad habla de la presencia de muchos niños y también mujeres. Una imagen que, nos dice, resulta poco habitual. Ante la presencia masiva de inmigrantes y una situación que poco a poco se ha tornado en caótica, agentes de la policía intentaban frenar, armados con palos, su llegada.
Algunos inmigrantes cruzaban encaramándose a la verja
Algunos inmigrantes se han encaramado a lo más alto de la verja para intentar cruzar al otro lado. No importaba la altura ni tampoco los alambres disuasorios.
La mayoría cruza a pie el espigón
Cientos de personas se agolpan al otro lado del espigón de Tarajal, que ya han conseguido cruzar a pie cientos de personas.
Agentes de la Policía intentan contener la entrada
La situación, que se ha tornado caótica por momentos, ha intentado ser controlada por agentes de la Policía Nacional. Finalmente hacían una especie de cordón para ordenar la llegada.
Aunque no hay una cifra oficial, algunas fuentes dicen que podrían haber cruzado unas dos mil personas. Muchos de ellos esperan junto al centro de acogida, que no da a basto. Es la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021.