Crisis migratoria en Ceuta: imágenes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos

Este viernes se ha abierto una nueva crisis migratoria en la frontera de Ceuta, con la llegada masiva de cientos de personas. A pie, o a nado, han cruzado el espigón del Tarajal que separa Marruecos de la ciudad autónoma. RTVE ha podido recabar distintas imágenes que envían periodistas que se encuentran en la frontera.

Han llegado más de 1.500 migrantes en los últimos nueve días Migrantes marroquíes y argelinos cruzan la frontera a Ceuta, donde los centros de acogida de adultos y menores siguen colapsados Reduan Dris Los centros de acogida de la ciudad autónoma está saturados tras la llegada de más de 1.500 personas en los últimos nueves días, a la que se suman los centenares que han traspasado hoy la frontera.

A la espera de una cama Más de 400 migrantes esperan acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya supera su capacidad Rafael Peña Más de 400 personas que han traspasado la frontera esperan fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que cuenta con 512 plazas ocupadas e incluso más.

Cientos de personas cruzan el espigón Cientos de personas cruzan el espigón entre Ceuta y Marruecos Marina Zapico Cientos de personas han cruzado el espigón del Tarajal a pie o incluso se han lanzado al agua en un intento por alcanzar territorio español. Son imágenes de la que ya se ha convertido en la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021.

Entre los inmigrantes que llegan, muchas mujeres Armados con palos, agentes de la Policía intentan frenar la llegada de inmigrantes Marina Zapico Marina Zapico, periodista de Ceuta Actualidad habla de la presencia de muchos niños y también mujeres. Una imagen que, nos dice, resulta poco habitual. Ante la presencia masiva de inmigrantes y una situación que poco a poco se ha tornado en caótica, agentes de la policía intentaban frenar, armados con palos, su llegada. Dos mujeres, rodeadas de varios agentes de la Policía y Guardia Civil, tras llegar a Ceuta Marina Zapico

Algunos inmigrantes cruzaban encaramándose a la verja Varios inmigrantes intentan cruzar la frontera con Ceuta encaramándose a la verja Marina Zapico Algunos inmigrantes se han encaramado a lo más alto de la verja para intentar cruzar al otro lado. No importaba la altura ni tampoco los alambres disuasorios.

La mayoría cruza a pie el espigón Varias personas han conseguido cruzar el espigón de Tarajal, entre Ceuta y Marruecos Marina Zapico Cientos de personas se agolpan al otro lado del espigón de Tarajal, que ya han conseguido cruzar a pie cientos de personas. Cientos de personas esperan para cruzar al lado español de la frontera Europa Press