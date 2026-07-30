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Crisis migratoria en Ceuta: imágenes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos

Cientos de personas cruzan la frontera de Ceuta
Cientos de personas cruzan la frontera de Ceuta Marina Zapico
RTVE.es

Este viernes se ha abierto una nueva crisis migratoria en la frontera de Ceuta, con la llegada masiva de cientos de personas. A pie, o a nado, han cruzado el espigón del Tarajal que separa Marruecos de la ciudad autónoma. RTVE ha podido recabar distintas imágenes que envían periodistas que se encuentran en la frontera.

Han llegado más de 1.500 migrantes en los últimos nueve días

Migrantes marroquíes y argelinos cruzan la frontera a Ceuta, donde los centros de acogida de adultos y menores siguen colapsados

Migrantes marroquíes y argelinos cruzan la frontera a Ceuta, donde los centros de acogida de adultos y menores siguen colapsados Reduan Dris

Los centros de acogida de la ciudad autónoma está saturados tras la llegada de más de 1.500 personas en los últimos nueves días, a la que se suman los centenares que han traspasado hoy la frontera.

A la espera de una cama

Más de 400 migrantes esperan acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya supera su capacidad

Más de 400 migrantes esperan acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya supera su capacidad Rafael Peña

Más de 400 personas que han traspasado la frontera esperan fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que cuenta con 512 plazas ocupadas e incluso más.

Cientos de personas cruzan el espigón

Cientos de personas cruzan el espigón entre Ceuta y Marruecos

Cientos de personas cruzan el espigón entre Ceuta y Marruecos Marina Zapico

Cientos de personas han cruzado el espigón del Tarajal a pie o incluso se han lanzado al agua en un intento por alcanzar territorio español. Son imágenes de la que ya se ha convertido en la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021.

Entre los inmigrantes que llegan, muchas mujeres

Armados con palos, agentes de la Policía intentan frenar la llegada de inmigrantes

Armados con palos, agentes de la Policía intentan frenar la llegada de inmigrantes Marina Zapico

Marina Zapico, periodista de Ceuta Actualidad habla de la presencia de muchos niños y también mujeres. Una imagen que, nos dice, resulta poco habitual. Ante la presencia masiva de inmigrantes y una situación que poco a poco se ha tornado en caótica, agentes de la policía intentaban frenar, armados con palos, su llegada.

Dos mujeres, rodeadas de varios agentes de la Policía y Guardia Civil, tras llegar a Ceuta

Dos mujeres, rodeadas de varios agentes de la Policía y Guardia Civil, tras llegar a Ceuta Marina Zapico

Algunos inmigrantes cruzaban encaramándose a la verja

Varios inmigrantes intentan cruzar la frontera con Ceuta encaramándose a la verja

Varios inmigrantes intentan cruzar la frontera con Ceuta encaramándose a la verja Marina Zapico

Algunos inmigrantes se han encaramado a lo más alto de la verja para intentar cruzar al otro lado. No importaba la altura ni tampoco los alambres disuasorios.

La mayoría cruza a pie el espigón

Varias personas han conseguido cruzar el espigón de Tarajal, entre Ceuta y Marruecos

Varias personas han conseguido cruzar el espigón de Tarajal, entre Ceuta y Marruecos Marina Zapico

Cientos de personas se agolpan al otro lado del espigón de Tarajal, que ya han conseguido cruzar a pie cientos de personas.

Cientos de personas esperan para cruzar al lado español de la frontera

Cientos de personas esperan para cruzar al lado español de la frontera Europa Press

Agentes de la Policía intentan contener la entrada

Agentes de la Policía intenta contener la llegada de cientos de inmigrantes

Agentes de la Policía intenta contener la llegada de cientos de inmigrantes Marina Zapico

La situación, que se ha tornado caótica por momentos, ha intentado ser controlada por agentes de la Policía Nacional. Finalmente hacían una especie de cordón para ordenar la llegada.

Aunque no hay una cifra oficial, algunas fuentes dicen que podrían haber cruzado unas dos mil personas. Muchos de ellos esperan junto al centro de acogida, que no da a basto. Es la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021.

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