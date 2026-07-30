Las llamas se ceban con Castilla y León, que sufre nuevos incendios activos, cinco de nivel máximo en Zamora y León

Los mapas de incendios que ahora mismo castigan a España tienen un punto destacado y no es otro que Castilla y León, especialmente dañada por el fuego en un verano trágico para esta región.

Sin apenas recuperarse aún del incendio de Burgohondo, que ha arrasado con más de 50.000 hectáreas en Ávila y que ya es el mayor de la historia del país, los bomberos tratan de apagar nuevos fuegos activos en toda la comunidad, con peligrosos y nuevos focos en Fermoselle, en Zamora; y San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaoba, en la provincia de León.

En medio de la segunda jornada este jueves de la cuarta ola de calor de este verano, la noche ha sido muy complicada para los medios terrestres y aéreos que trabajan en la zona, con apoyo de la UME. La Aemet sigue hablando de "riesgo extremo" de incendios en todo el país.

Hasta Castilla y León ha viajado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado el fin de la emergencia de interés nacional que provocaron los incendios en la provincia de Ávila y en la Sierra Oeste de Madrid ante la mejora de los focos activos en ambos fuegos.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado un plan de ayudas con 42 medidas y unos 90 millones de euros iniciales de presupuesto- que se irán incrementando durante el verano- con ayudas directas a familias, empresas y ayuntamientos de esta región.

Incendio de Fermoselle: previsiones poco optimistas Varios factores adversos- las altas temperaturas y las rachas de viento, que podrían superar los 50 km/h en la comunidad- hacen que los servicios de extinción de incendios no contemplen que se pueda dominar en las próximas horas uno de los incendios que más preocupa ahora mismo: el de Fermoselle, en el Parque Natural de Arribes del Duero. Esos fuertes vientos fueron el motivo de propagación tan rápida del incendio que afecta a esta zona protegida. Mañueco ha apuntado a que este fuego se pudo originar por "algún tipo de imprudencia" por lo que ha vuelto a pedir "máxima precaución". Los trabajos nocturnos han permitido reducir "sustancialmente su peligrosidad" con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, pero se mantienen cuatro sectores activos en el sur y este y numerosos puntos calientes, tal y como ha informado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, que ha añadido: "No podemos ser optimistas a corto plazo". En un verano en el que los fuegos han llegado a tener evacuadas o confinadas a casi 200.000 personas, este incendio obligó este miércoles a desalojar 14 localidades con más de 800 personas y a confinar otras dos con un millar de vecinos.