Sánchez ve "favorable" la evolución de los incendios en Ávila y Madrid y pide "cautela" ante la nueva ola de calor

La evolución de los incendios en Ávila y Madrid "es favorable", según ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha pedido "cautela" y "prudencia" ante la llegada este miércoles de una nueva ola de calor.

"Las próximas 12 horas van a ser muy importantes. Van a ser decisivas en la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. Y eso es ahora mismo el principal objetivo, la principal prioridad", ha indicado desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, Madrid, junto al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, y el

En estos momentos, ha continuado, "hay diez incendios activos" en España. Y, aunque celebra la vuelta de los vecinos de algunos municipios desalojados (unas 5.000 volvieron en Toledo, otras 44.000 en Madrid, así como varias localidades en Ávila), pide "paciencia" y "comprensión" al resto, hasta que se puedan ofrecer "garantías" para un regreso seguro.

"Nuestra prioridad es su seguridad. Nuestro objetivo es salvar vidas y, por supuesto, que cuando se produzca el realojo se produzca con las máximas garantías, con las máximas seguridades, para que no puedan volver a sufrir lo que han sufrido", ha agregado.