Sánchez ve "favorable" la evolución de los incendios en Ávila y Madrid y pide "cautela" ante la nueva ola de calor
- El presidente afirma que la evolución es "favorable", pero insta a mantener la "cautela" y la "prudencia"
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La evolución de los incendios en Ávila y Madrid "es favorable", según ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha pedido "cautela" y "prudencia" ante la llegada este miércoles de una nueva ola de calor.
"Las próximas 12 horas van a ser muy importantes. Van a ser decisivas en la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. Y eso es ahora mismo el principal objetivo, la principal prioridad", ha indicado desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, Madrid, junto al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, y el
En estos momentos, ha continuado, "hay diez incendios activos" en España. Y, aunque celebra la vuelta de los vecinos de algunos municipios desalojados (unas 5.000 volvieron en Toledo, otras 44.000 en Madrid, así como varias localidades en Ávila), pide "paciencia" y "comprensión" al resto, hasta que se puedan ofrecer "garantías" para un regreso seguro.
"Nuestra prioridad es su seguridad. Nuestro objetivo es salvar vidas y, por supuesto, que cuando se produzca el realojo se produzca con las máximas garantías, con las máximas seguridades, para que no puedan volver a sufrir lo que han sufrido", ha agregado.
Primera vez de emergencia nacional contra los incendios
Durante su breve comparecencia sin preguntas, Sánchez ha recordado que es la primera vez que se ha llegado al nivel 3 en los incendios y que se declara la emergencia nacional por esta causa. En este sentido, ha calificado la experiencia de colaboración entre instituciones como "muy positiva" y "eficiente".
"La respuesta está siendo eficiente gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único adversario, nuestro único enemigo es el fuego, y que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego", ha aseverado.
Por último, Sánchez ha agradecido el "extraordinario trabajo" de los servicios de emergencia y la labor de los medios de comunicación y ha animado a no seguir "los bulos" que circulan. Además, ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado para la emergencia climática, una petición ya hecha en las últimas semanas y a la que no se han unido aún otros partidos.
"Las consecuencias que la emergencia climática provoca en incendios, que pueden ser o no provocados, se elevan exponencialmente como consecuencia de estas altas temperaturas y la baja humedad. Y también de los propios fenómenos atmosféricos que estos grandes incendios provocan en nuestros en nuestros montes", ha señalado.
En su balance del curso político, realizado el martes desde la Moncloa, el presidente ya cargó contra lo que denominó "el negacionismo climático" de PP y Vox. Ante ello, los 'populares' cargaron contra los casos Koldo, del Fiscal General, de su hermano David Sánchez y su mujer Begoña Gómez.
Hasta ahora, los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 10.000 en Castellón. Mientras, la superficie quemada en todo el país ya supera las 200.000 hectáreas en lo que va de año.