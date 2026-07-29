Decenas de miles de evacuados por los incendios vuelven a sus casas al contenerse el avance del fuego

Llega la luz al final del túnel. Por fin, después de casi una semana, decenas de miles de personas han podido volver a sus casas tras abandonarlas en tiempo récord por los incendios que han devorado las provincias de Toledo, Madrid, Ávila y Castellón.

Los primeros en regresar a sus casas y salir de la zona de emergencia nacional fueron los pueblos evacuados de la provincia de Toledo. Tras la estabilización de los flancos más próximos a Castilla La Mancha y con el incendio de Almorox más controlado, el lunes por la tarde se permitió el acceso a 9 de los 11 municipios evacuados: Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hijonosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.

Estos pueblos reunían a más de 5.000 personas, casi todas refugiadas en el polideportivo de Talavera de la Reina, y que ahora, poco a poco intentan afrontar la vuelta a la normalidad.

A la 13:30 horas de este martes, se terminó de levantar las restricciones que afectaban a los pueblos La Iglesula del Tiétar y Sartajada, también a las urbanizaciones de Almorox —El pinar de Almorox y El Romillo— que fueron de las primeras evacuadas y que ahora solo tienen imágenes desoladoras de su pinar.

Fin de restricciones para 44.000 personas en Madrid En la Comunidad de Madrid, desde el puesto de mando avanzado ubicado en Navalcarnero, comenzó la esperada desescalada en los incendios. El fin de la evacuación de 24.000 personas afectadas llegó a partir de las 17:00 horas de este martes, cuando se permitió la vuelta a sus casas de los vecinos de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. ““ El fin del confinamiento, que afectaba a otras 20.000 personas, también se declaró a esa misma hora en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. Por su parte, a las 20:30 horas, se levantó la evacuación de dos nuevas localidades, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejos, tras contener los puntos más críticos del incendio en el Pantano de San Juan y la zona de Mijares. ““ A pesar de la buena noticia, todavía quedan más de 11.000 personas evacuadas. Son los vecinos de las urbanizaciones del Encinar del Alberche —perteneciente a Villa del Prado— y de Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz —pertenecientes a San Martín de Valdeiglesias—. Francisco Martín, delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras la última reunión de CECOPI afirmó que siguen trabajando para que "lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares".

Ávila y Castellón intentan volver a la normalidad A la misma hora que en Madrid también se decretó el retorno para las miles de personas afectadas por el incendio de Burgohonodo en Ávila. Permitieron el regreso a sus casas de los residentes en los pueblos de Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga del Sur. Así como se desconfinó también Navaluenga Centro y Navas del Marqués. Los vecinos de Casillas, alto de Mijares y Casavieja aún no han podido volver a sus casas. ““ El incendio forestal declarado el pasado sábado en Vall d´Uxio, Castellón, sigue avanzando sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas. Este martes, a las 10:15 horas, se levantó el confinamiento de la localidad de la Vall d'Uixó (Castellón), donde permanecían encerrados en sus casas los 32.000 vecinos de esta población. A las 20:40 horas del martes, el Consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, anunció el desconfinamiento parcial de los municipios de La Vilavella, Betxí y Onda. Por su parte, se mantiene la cifra de 10.000 personas evacuadas de una quincena de municipios del interior de Castellón, en el entorno del parque natural de la Sierra de Espadán.