El tiempo este miÃ©rcoles 29 de julio: el inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva las temperaturas hasta los 42ÂºC

La cuarta ola de calor del verano arranca este miércoles con temperaturas de hasta 42 °C en algunos puntos de España. Un episodio que podría extenderse hasta el domingo, lo que eleva el peligro de incendios a niveles extremos.

Para esta jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay ascensos en el tercio este y en la cuenca del Alto Ebro. Así, se espera alcanzar los 39 °C-41 °C en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37 °C-39 °C en puntos de la meseta norte y La Mancha, así como los 40 °C-42 °C en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42 °C.

Mapa de España que muestra las temperaturas máximas este miércoles 29 de julio. RTVE.es

En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36 °C en valles de esta última isla.

En este sentido, la Aemet ha activado la alerta en catorce comunidades por altas temperaturas. El aviso es naranja en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En amarillo están Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana.

Mapa de España que muestra las temperaturas mínimas el miércoles 29 de julio. RTVE.es

Durante el jueves, las temperaturas descenderán notablemente en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental. En el resto, se esperan pocos cambios o ascensos a los del día anterior. Así, las máximas podrán superar los 39ºC-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste.