El tiempo este miÃ©rcoles 29 de julio: el inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva las temperaturas hasta los 42ÂºC
- El episodio podría alargarse hasta al menos el domingo, lo que eleva el peligro de incendios
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La cuarta ola de calor del verano arranca este miércoles con temperaturas de hasta 42 °C en algunos puntos de España. Un episodio que podría extenderse hasta el domingo, lo que eleva el peligro de incendios a niveles extremos.
Para esta jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay ascensos en el tercio este y en la cuenca del Alto Ebro. Así, se espera alcanzar los 39 °C-41 °C en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37 °C-39 °C en puntos de la meseta norte y La Mancha, así como los 40 °C-42 °C en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42 °C.
En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36 °C en valles de esta última isla.
En este sentido, la Aemet ha activado la alerta en catorce comunidades por altas temperaturas. El aviso es naranja en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En amarillo están Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana.
Durante el jueves, las temperaturas descenderán notablemente en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental. En el resto, se esperan pocos cambios o ascensos a los del día anterior. Así, las máximas podrán superar los 39ºC-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste.
Posibles tormentas en el este el viernes
La situación más probable es que el viernes sigan las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 38-40 ºC, según la AEMET. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y en los valles fluviales del suroeste se superarían 39 °C-41 °C. Es probable, además, que haya tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro.
En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 39-40 °C en la parte sur.
De cara al fin de semana, aunque con incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 40-42 °C en el interior de la mitad sur peninsular y los 39-41 °C en el valle del Ebro y depresiones del noreste. Las tormentas podrían reproducirse al igual que en las jornadas anteriores. Respecto a Canarias, se sobrepasarán los 37 °C-38 °C en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura.
*Sigue las últimas noticias sobre el tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es