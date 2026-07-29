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El tiempo este miÃ©rcoles 29 de julio: el inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva las temperaturas hasta los 42ÂºC

  • El episodio podría alargarse hasta al menos el domingo, lo que eleva el peligro de incendios
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El tiempo el 29 de julio: arranca la cuarta ola de calor
Turistas se protegen del sol con un paraguas en la plaza del Obradoiro, Galicia. EFE/ XoÃ¡n Rey
RTVE.es

La cuarta ola de calor del verano arranca este miércoles con temperaturas de hasta 42 °C en algunos puntos de España. Un episodio que podría extenderse hasta el domingo, lo que eleva el peligro de incendios a niveles extremos.

Para esta jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay ascensos en el tercio este y en la cuenca del Alto Ebro. Así, se espera alcanzar los 39 °C-41 °C en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37 °C-39 °C en puntos de la meseta norte y La Mancha, así como los 40 °C-42 °C en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42 °C.

El inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva las temperaturas hasta los 42ºC

Mapa de España que muestra las temperaturas máximas este miércoles 29 de julio. RTVE.es

En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36 °C en valles de esta última isla.

En este sentido, la Aemet ha activado la alerta en catorce comunidades por altas temperaturas. El aviso es naranja en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En amarillo están Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana.

El inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva las temperaturas hasta los 42ºC

Mapa de España que muestra las temperaturas mínimas el miércoles 29 de julio. RTVE.es

Durante el jueves, las temperaturas descenderán notablemente en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental. En el resto, se esperan pocos cambios o ascensos a los del día anterior. Así, las máximas podrán superar los 39ºC-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Posibles tormentas en el este el viernes

La situación más probable es que el viernes sigan las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 38-40 ºC, según la AEMET. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y en los valles fluviales del suroeste se superarían 39 °C-41 °C. Es probable, además, que haya tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro.

En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 39-40 °C en la parte sur.

De cara al fin de semana, aunque con incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 40-42 °C en el interior de la mitad sur peninsular y los 39-41 °C en el valle del Ebro y depresiones del noreste. Las tormentas podrían reproducirse al igual que en las jornadas anteriores. Respecto a Canarias, se sobrepasarán los 37 °C-38 °C en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura.

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