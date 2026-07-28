El Gobierno indulta a la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs, condenada por prevaricación

El Gobierno ha concedido un indulto parcial en el último Consejo de Ministros antes del parón de verano a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, condenada por prevaricación al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Con esta medida se evita su ingreso en prisión.

El Ejecutivo toma esta decisión después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase en febrero de 2025 la condena a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa, y falsedad en documento oficial y rechazase aplicarle la ley de amnistía como ella pedía al considerar que se trataban de delitos de corrupción sin relación con el 'procés'.

La exdiputada de Junts fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un primer momento. Y en la sentencia ya propuso su indulto parcial para que la pena de cárcel quedase en un máximo de dos años y evitar su ingreso en prisión al considerar que la sentencia era "excesiva".

La sentencia proponía condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental (al apreciar dilaciones indebidas), destacaba que la pena de prisión que imponía la sala "resultaba desproporcionada y excesiva" para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament. La sala alegó que la pena de cárcel por este delito continuado de falsedad documental "en ningún caso" podía resultar inferior a los cuatro años y medio de prisión a los que condenaban a Borràs tal y como se establece en el Código Penal.

Ha sido justo en esa justificación de "exceso" en la que se ha basado el Gobierno para indultar ahora a Borràs. "Se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene. El indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba desproporcionada y excesiva", ha señalado el Gobierno en una nota de prensa difundida este martes.

Borràs defiende que era una "condena injusta" La propia Borràs ha emitido un comunicado en redes sociales en el que ha lamentado que se mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo. "No me evita el encarcelamiento por iniciativa propia, sino atendiendo la solicitud del mismo tribunal que me juzgó y que en la sentencia que dictó consideró que la pena que me imponía era 'excesiva y desproporcionada', que es una manera bastante singular de admitir que es una condena injusta", ha señalado. "Por tanto, se puede considerar que hoy acaba la pesadilla de creer que me podía ver privada de libertad sin haber cometido nunca ningún delito. Pero la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he padecido es una gran injusticia, porque se ha basado en la permanente y flagrante vulneración de mis derechos civiles, democráticos y políticos [...] ni ningún tribunal ni ningún gobierno español puede determinar mi compromiso con la independencia de Catalunya, que es el único motivo por el que entré en política. Y ese compromiso es el mismo hoy, después de este indulto, que el primer día", ha añadido. Tras el indulto, el Secretario General de Junts, Jordi Turull, ha señalado en un mensaje en redes sociales que la decisión del Gobierno "no blanqueará la gran injusticia perpetrada por los jueces de 'La Toga Nostra' y su sentencia", a pesar de que fueron ellos mismos los que propusieron el indulto parcial a la condenada por corrupción. "Y no reparará en absoluto el mal hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, con unos perjuicios que persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella", ha añadido Turull. ““