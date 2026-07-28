El Gobierno indulta a la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs, condenada por prevaricación
- Estaba condenada a cuatro años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo
- El TSJC condenó a Borràs y fue el mismo que propuso su indulto al considerar "excesiva" la pena
El Gobierno ha concedido un indulto parcial en el último Consejo de Ministros antes del parón de verano a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, condenada por prevaricación al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Con esta medida se evita su ingreso en prisión.
El Ejecutivo toma esta decisión después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase en febrero de 2025 la condena a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa, y falsedad en documento oficial y rechazase aplicarle la ley de amnistía como ella pedía al considerar que se trataban de delitos de corrupción sin relación con el 'procés'.
La exdiputada de Junts fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un primer momento. Y en la sentencia ya propuso su indulto parcial para que la pena de cárcel quedase en un máximo de dos años y evitar su ingreso en prisión al considerar que la sentencia era "excesiva".
La sentencia proponía condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental (al apreciar dilaciones indebidas), destacaba que la pena de prisión que imponía la sala "resultaba desproporcionada y excesiva" para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament. La sala alegó que la pena de cárcel por este delito continuado de falsedad documental "en ningún caso" podía resultar inferior a los cuatro años y medio de prisión a los que condenaban a Borràs tal y como se establece en el Código Penal.
Ha sido justo en esa justificación de "exceso" en la que se ha basado el Gobierno para indultar ahora a Borràs. "Se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene. El indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba desproporcionada y excesiva", ha señalado el Gobierno en una nota de prensa difundida este martes.
Borràs defiende que era una "condena injusta"
La propia Borràs ha emitido un comunicado en redes sociales en el que ha lamentado que se mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo. "No me evita el encarcelamiento por iniciativa propia, sino atendiendo la solicitud del mismo tribunal que me juzgó y que en la sentencia que dictó consideró que la pena que me imponía era 'excesiva y desproporcionada', que es una manera bastante singular de admitir que es una condena injusta", ha señalado.
"Por tanto, se puede considerar que hoy acaba la pesadilla de creer que me podía ver privada de libertad sin haber cometido nunca ningún delito. Pero la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he padecido es una gran injusticia, porque se ha basado en la permanente y flagrante vulneración de mis derechos civiles, democráticos y políticos [...] ni ningún tribunal ni ningún gobierno español puede determinar mi compromiso con la independencia de Catalunya, que es el único motivo por el que entré en política. Y ese compromiso es el mismo hoy, después de este indulto, que el primer día", ha añadido.
Tras el indulto, el Secretario General de Junts, Jordi Turull, ha señalado en un mensaje en redes sociales que la decisión del Gobierno "no blanqueará la gran injusticia perpetrada por los jueces de 'La Toga Nostra' y su sentencia", a pesar de que fueron ellos mismos los que propusieron el indulto parcial a la condenada por corrupción.
"Y no reparará en absoluto el mal hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, con unos perjuicios que persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella", ha añadido Turull.
Indultadas otras cuatro personas
Junto a Borràs, el Gobierno también ha indultado a otras cuatro personas más. El segundo indulto parcial es al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa. Ahora el Ejecutivo toma esta decisión por "motivos humanitarios relacionados con su estado de salud" y después de que su indulto lo hayan promovido "numerosos artistas y personas del sector audiovisual", según señala el comunicado del Ministerio de Justicia. "Se indulta la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y se mantienen el resto",han añadido.
En tercer lugar, el Gobierno ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta (tres años) por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenadas por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del ministerio fiscal.