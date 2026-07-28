¿Sin gafas para ver el eclipse total? El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de forma gratuita

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) colaborará con el Grupo Social ONCE para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para poder disfrutar del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. La ONCE aportará una mayor cantidad, 1.700.000, mientras que el Ministerio, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), aportarán las otras 300.000 restantes.

Se trata de un evento que mueve a millones de personas y llama la atención por las pocas oportunidades que hay de verlos, ya que el último se vio hace 114 años. Pero la expectación no está exenta del peligro de daños oculares asociados a la observación del Trío de Eclipses, por eso el secretario de Estado de Ciencia e Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, han firmado este martes un convenio — en el que se incluye el reparto de estas gafas— en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) de A Coruña.

"Es hermoso poder disfrutar del evento, pero con prudencia en los desplazamientos [...] cuidado con el riesgo de incendios para que no ocurra lo que está pasando estos días, y prudencia, también, en seguridad a la hora de observar el eclipse, para evitar daños oculares", ha dicho Cigudosa durante la firma. Durán destaca la intención: "el éxito de esta campaña es que nadie tenga que acercarse a la ONCE tras el eclipse con problemas de visión".

Desde el Ministerio también han confirmado la entrada del Grupo ONCE a las reuniones de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses además de la preparación de recursos e informaciones que ayuden a las personas con discapacidad visual y otras discapacidades a poder participar en la observación de este fenómeno astronómico.

España será uno de los mejores lugares para observar el eclipse total solar que cruzará el norte del país y llegará hasta las Islas Baleares, atravesando en su camino las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de Madrid también ha optado por repartir a los ciudadanos más de 50.000 gafas especiales para poder ver el próximo 12 de agosto el eclipse, una "oportunidad única" para ver este acontecimiento astronómico irrepetible que España vivirá.

Medidas de seguridad Desde el Grupo ONCE y el Ministerio comparten medidas de seguridad que hay que cumplir si se quiere ver el eclipse de este verano: Hay que tener, antes que nada, las gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no estén caducadas. Se debe comprobar que no tienen desperfectos, para ello, miraremos a contraluz las gafas y buscaremos algún indicio de que estén rotas, rayadas o deterioradas. Si encontramos algún desperfecto, no se pueden usar. Nos pondremos las gafas antes de mirar al Sol y miraremos, de forma breve, y bajaremos la vista. Es un proceso que se repetirá mientras dure la observación del eclipse. Siempre con pausas. Cuando queramos quitarnos las gafas, habrá que dejar de mirar al Sol, solo entonces podremos quitarnos las lentes. No se puede mirar al Sol ni con prismáticos, ni telescopios ni cámaras sin un filtro solar profesional colocado en el objetivo del producto.