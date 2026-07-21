Trevejo, base de uno de los vuelos de 'Misión Globo Sonda' para estudiar el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El entorno del emblemático castillo de Trevejo, en el término municipal de Villamiel y en plena Sierra de Gata extremeña, ha sido elegido por 'Misión Globo Sonda' como base de lanzamiento de uno de los 16 globos con los que pretende captar imágenes singulares del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto desde la alta atmósfera, a unos 30 kilómetros de altitud, y de la sombra que proyectará la Luna sobre la Península Ibérica.

Se trata de un proyecto ideado por Alejandro Mendiolagoitia, miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid, a la que representa en la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), que se replicará en el siguiente eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 y en el anular del 28 de febrero de 2028. Además, está incluido entre los proyectos de Ciencia Ciudadana contemplado en 'Trío de Eclipses', la web oficial para el seguimiento de esos tres eventos, creada por el Gobierno de España (con participación de trece ministerios) y la Comisión Nacional de Astronomía.

"Somos pioneros porque en Europa nunca se ha observado el eclipse desde globo. Sí en América, en Chile", explica Mendiolagoitia. Y añade que hay una parte también pionera pero a nivel mundial, la medición de la radiación cósmica durante un eclipse.

Contribución científica Además de fotografías y vídeos, los 16 artefactos de Misión Globo Sonda sondas de irán equipados con sensores capaces de recopilar datos que puedan contribuir a la investigación científica. Uno de los parámetros que van a poder medir es la cantidad de muones que lleguen a la Tierra, unas partículas extremadamente efímeras y capaces de viajar varios kilómetros, que se generan cuando los rayos gamma colisionan con la atmósfera alta, a unos 30 kilómetros de altitud sobre la superficie de nuestro planeta. Cabe reseñar que los rayos gamma son los más energéticos que se producen dentro de la galaxia, también por parte del Sol, y son muy dañinos para el ser humano. Según el coordinador del lanzamiento desde Villamiel, Nicolás Cohen, "no" se tiene "capacidad de detectar los rayos gamma desde la Tierra, precisamente porque colisionan con la atmósfera alta, pero sí podemos estudiarlos a través de los muones". Es el objetivo principal de la parte científica y divulgativa del proyecto: intentar medir los niveles de radiación y sus variaciones durante un eclipse solar. Alejandro Mendiolagoitia describe que realizarán mediciones de la mangenosfera terrestre y también de la radiación secundaria, lo que se produce cuando "la radiación del cosmos choca contra las partículas de la alta atmósfera", explica, "y se crea un chorro secundario de partículas". Todo ello se ha medido múltiples veces, "pero no durante un eclipse", añade el creador del Proyecto Globos y miembro de la FAAE, orgulloso de la visión vanguardista de la iniciativa, que irá recopilando la información recabada por todos los equipos en una única base de datos y los compartirá con cualquier instituto científico del mundo que los solicite, una vez se haya producido el trío de eclipses.