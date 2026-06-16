Eclipse solar 2026: elegir unas gafas de sol no homologadas puede causar daños oculares irreversibles

El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de Sol visible en gran parte del norte de la península ibérica y las Islas Baleares. España espera la llegada de diez millones de personas, dos millones solo a Castilla y León, para presenciar este fenómeno. Mientras los expertos advierten de los riesgos que puede entrañar mirar directamente el eclipse sin la protección adecuada, en VerificaRTVE hemos analizado varios anuncios de gafas y hemos comprobado que algunos no cumplen con los requisitos necesarios para promocionarlas como homologadas. Te explicamos con la ayuda de especialistas a qué debes atender para comprar unas gafas seguras que no dañen la salud ocular el día del eclipse.

1| El marcado CE es imprescindible para las gafas comercializadas en la UE "Uno de los aspectos clave a la hora de comprar gafas homologadas es que tengan el marcado CE", nos explica el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García García. La Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses advierte de que, si se venden en la Unión Europea (UE), "deben llevar el marcado CE auténtico y no simplemente estar impreso o sellado y sin más justificación". "El marcado CE no es sólo un símbolo", sino que, "debe estar respaldado por pruebas en laboratorio", señala David Galadí desde esta Comisión. Marcado CE en las gafas que vende el Instituto Geográfico Nacional VerificaRTVE

2| Busca siempre la norma ISO 12312-2:2015 Según la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses "debe estar indicado claramente" que las gafas cuentan con "la inscripción ‘EN ISO 12312-2:2015’ en las gafas, su embalaje o las instrucciones". La norma ISO señala que el producto cumple con los estándares internacionales creados por la Organización Internacional de Normalización". Pero cuidado, "si solo pone ‘ISO 12312-1’ (uso general, el que contienen las gafas de sol convencionales), no son aptas para mirar el Sol", señalan desde la Comisión. Norma ISO en las gafas que vende el Instituto Geográfico Nacional VerificaRTVE El doctor Villa también advierte de que "la única forma de asegurar no tener problemas" es usar gafas homologadas con este código. Añade que tiene constancia de que "se han vendido como adecuadas algunas con filtro 12312-1 que no lo son". Además, "la norma ISO 12312-2 requiere que las instrucciones de seguridad estén en la lengua del país donde se venden", explica Galadí. Desde la Asociación Astronómica Cielos Despejados, la óptica y optometrista Cristina Fernández nos aclara que la inscripción debe estar "impresa en la varilla" y "nunca en pegatina". Se trata de una norma "voluntaria", según Enrique García, de la Organización Consumidores y Usuarios (OCU), pero los expertos consultados aconsejan adquirir modelos que sí que la cumplan.

3| El etiquetado debe ser transparente e incluir el fabricante Algunos de los anuncios que hemos detectado comparten una falta de transparencia respecto al etiquetado. Desde la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses sostienen que "debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad". El aspecto del etiquetado también es imprescindible desde el punto de vista de la OCU. Advierten de que en Europa estas gafas se consideran equipos de protección individual (EPI) y que, por tanto, no pueden ser "productos huérfanos", es decir, que tenemos que poder identificar claramente al fabricante (o importador) por si ocurre algún incidente.

4| No utilices filtros caseros El Instituto Geográfico Nacional asegura que ha detectado que se utilizan todo tipo de filtros "caseros" para las gafas: desde películas veladas a viejos disquetes tipo floppy, pasando por radiografías, gafas de sol, CDs, cristales ahumados, gafas de soldador, filtros baratos para prismáticos y telescopios". Alertan de que "o bien no filtran la radiación en el factor requerido o bien no filtran adecuadamente todo el rango de longitudes de onda al que responde el ojo humano", y por tanto, "son totalmente desaconsejables". 03.00 min Eclipse solar 2026: ¿cómo observarlo de manera segura? Por otro lado, en algunos portales web se están haciendo tutoriales para crear las gafas caseras con el filtro homologado. El doctor Villa explica que "no es conveniente fabricar manualmente las gafas pues el filtro puede rayarse o deteriorarse y perder su eficacia". Desde la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses también nos aclaran que, aunque se pueden comprar filtros homologados a granel, "se venden en dos versiones, la fotográfica y la visual, y la que debe usarse para gafas de eclipse es la visual, porque la fotográfica deja pasar demasiada luz". Desde Allende Stars concluyen: "La diferencia de precio respecto a fabricarlas de forma casera no merece el riesgo".

5| Comprueba que las gafas no tengan defectos Desde Allande Stars nos explican que el cumplimento de "estas normas garantiza que los filtros bloquean como mínimo el 99,997% de la luz solar", pero recuerdan: "Una vez las hayas comprado debes asegurarte de que "los filtros sean uniformes y sin defectos, y que las gafas cubran los dos ojos completamente". Alba Aller, del Observatorio Astronómico Nacional, insiste en que "es muy importante que no quede ningún orificio, por minúsculo que sea, por donde se pueda colar la luz". El Instituto Geográfico Nacional recuerda que las gafas "están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto", y que, "conviene probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia".

6| Cuidado con el nombre del modelo de las gafas: puede ser engañoso En un portal de comercio online encontramos "unas gafas de sol normales", según advierte Galadí, "pero de un modelo que se llama ‘eclipse’, con lo que la confusión está servida". Este es un ejemplo de anuncio que "inquieta" y "preocupa" especialmente, según este experto, porque "el público puede pensar que son gafas ‘para eclipse’, y no ‘gafas de sol" con ese nombre de modelo. Añade que estas gafas "muy probablemente cumple con las normas ISO (para gafas de sol normales) por lo que pueden afirmar que están homologadas" y "llevan marcado CE". Galadí concluye que "este producto es un peligro" ya que ve el anuncio "engañoso o al menos equívoco" y señala que debería aclararse que "no son gafas de eclipse".