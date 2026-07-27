Apps imprescindibles para seguir el eclipse solar en tiempo real y saber cuándo empieza según tu ubicación GPS

El eclipse solar que se producirá el 12 de agosto en España será visible en su totalidad en la mitad del territorio. Este evento único e irrepetible ha provocado que comunidades y municipios organicen diferentes actividades para que el público general disfrute del fenómeno astronómico y viva una gran experiencia. Por ese motivo, será fundamental la ubicación elegida para disfrutar del momento que paralizará a un país entero.

Las aplicaciones serán necesarias Planificar el lugar exacto, a la espera de la condiciones meteorológicas, es muy importante. Los eclipses son fenómenos que se desarrollan con una precisión extraordinaria. Dependiendo del punto kilométrico donde se sitúe una persona, pueden cambiar aspectos clave como la hora exacta de inicio, la duración de la totalidad e incluso el porcentaje de sol que será cubierto por la Luna. Todo esto provoca que las aplicaciones móviles y herramientas digitales sean el mejor aliado para encontrar la localización perfecta. Existen diferentes aplicaciones que, según tu ubicación GPS, encuentran el mejor sitio para ubicarte y mirar el fenómeno con total precisión y sin obstáculos. Son capaces de avisar al usuario del momento en el que se suceden las distintas fases del eclipse y también, del momento exacto de su totalidad. Además, uno de los problemas que tiene el eclipse del 12 de agosto es que se producirá en torno a las 20:30 horas, lo que coincide con la puesta de sol, por lo que será importante utilizar estas apps para evitar que las sombras de edificios, árboles y elevaciones del terreno dificulten la observación del sol.

Funciones necesarias Cada aplicación ofrece diferentes utilidades y, por este motivo, será necesario combinar y estudiar cada una de ellas para llegar a obtener el mejor resultado posible desde nuestro punto de observación. Lo más necesario es que las apps ofrezcan mapas interactivos, simuladores de cielo y realidad aumentada. Esto permite que una persona sea capaz de imaginar y planificar con tiempo que es lo que va a suceder en el momento de la ocultación del sol. Otro punto muy importante será que la aplicación te avise a través de notificaciones del momento exacto en el que empieza y acaba cada fase del eclipse, así como el inicio y final de la totalidad. Un punto a favor y muy divertido que a su vez haya una cuenta regresiva al momento álgido del evento. Las aplicaciones más completas también permiten consultar eclipses futuros, comparar diferentes lugares de observación e incluso el funcionamiento sin conexión una vez cargados los datos, algo que será especialmente útil en las zonas rurales con poca cobertura a internet. El verdadero valor añadido de las aplicaciones es que los horarios sean personalizados según la ubicación donde se encuentre cada persona. Por ejemplo, A Coruña será el primer punto de la Península donde sea visible el eclipse solar, empezará a las 19:31 horas y su punto máximo llegará a las 20:28 horas. Al contrario, en Palma de Mallorca será el último lugar de España en poder visualizarlo, ya que comenzará a las 19:38 horas y su totalidad se alcanzará a las 20:32 horas. Por eso es importante que las apps que avisan del inicio, la totalidad y el final del fenómeno se adecúen a la ubicación GPS del usuario para poder realizar con exactitud los cálculos pertinentes.

IGN Eclipses: la app oficial para consultar los eclipses visibles en España La principal herramienta que deben usar, conocer y tener a mano los observadores será la aplicación desarrollada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El IGN ha publicado esta app donde se podrá obtener toda la información pertinente sobre los tres eclipses que serán visibles en España entre 2026 y 2028. Se trata de una interfaz fácil para todos los usuarios con la oportunidad de panificar con tiempo la observación de los eclipses. Basta con pinchar el punto donde nos encontremos el próximo 12 de agosto en el mapa interactivo para obtener con precisión datos sobre la hora de inicio, totalidad y finalidad del eclipse, el porcentaje de ocupación del sol y su elevación sobre la superficie entre otros datos pertinentes. Además, se trata de una aplicación con datos 100% fiables al estar desarrollada por un organismo oficial.

Solar Eclipse Timer: avisos por fases y cálculo automático de los tiempos de contacto Como su propio nombre indica, esta aplicación es la más fiable para obtener la hora exacta de todos los momentos del eclipse. Solar Eclipse Timer calcula los tiempos automáticamente en tiempo real enviando notificaciones y avisos sonoros al teléfono móvil, lo que es muy útil para las personas que prefieren disfrutar del evento y no estar pendientes de la hora del reloj. Esta app también es muy práctica para fotógrafos que desean tomar la foto más nítida del fenómeno astronómico. Sin embargo, lo más importante de esta aplicación es su capacidad para proteger al usuario avisándole del momento exacto en el que debe utilizar sus gafas homologadas para ver el eclipse solar y saber cuando puede prescindir de ellas. Las alertas llegarán al teléfono en los momentos claves: primer contacto, inicio de la totalidad, máximo eclipse, fin de la totalidad y último contacto.

Eclipse Guide: mapas interactivos, notificaciones y horarios de cada fase Esta aplicación desarrollada por astrónomos es, sin duda, una de las más completas ya que permite seguir cualquier eclipse que suceda en cualquier parte del mundo. Ofrece simuladores que permiten ver el aspecto que tendrá el eclipse desde cada ubicación específica, así podrás averiguar el mejor lugar. Aparte de todo esto, es una aplicación que funciona sin conexión a internet, ideal para todas aquellas personas que hayan elegido la montaña como punto de observación.

Stellarium y Sky tonight, planetarios de bolsillo Creadas para los más aficionados de la astronomía y el cielo. Se tratan de aplicaciones muy intuitivas que contienen una especie de planetario que puedes tener siempre a mano. Aunque no son unas apps específicamente diseñadas para ver el eclipse y planificar el lugar de observación, ofrecen datos muy interesantes sobre el cielo que habrá alrededor del usuario cuando se haga de noche por la ocultación del sol. Estas herramientas permiten identificar la posición del sol, de la luna, de los planetas y de las estrellas y constelaciones en un simple vistazo, solo hay que apuntar el dispositivo móvil al cielo para obtener toda la información pertinente. También, tienen la capacidad de simular el cielo en cualquier fecha y hora, así se podrá comprobar que astros serán más visibles durante las distintas fases parciales del eclipse. Aparte de su formato de pago, tienen su versión gratuita que es muy completa.

Visores web oficiales para elegir el mejor punto de observación Aparte de las aplicaciones móviles existen visores web muy útiles que ofrecen información de horarios y detalles claves para planificar tu eclipse. En RTVE te ofrecemos un mapa interactivo con información detallada del lugar que pinches en el mapa interactivo. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Shade map es una página web muy interesante que sirve para mirar como se comportan y que dirección toman las sombras de los edificios según avanzan los minutos. La web de Windy, por su parte, permite controlar el avance de las nubes a lo paso del día. Esta web será muy útil los días previos al eclipse solar para controlar si el cielo del punto de observación elegido va a estar encapotado y por tanto va a ser necesario buscar un plan B. Es recomendable observar el comportamiento de las nubes en los alrededores para evitar complicaciones futuras.

Activar permisos de ubicación y notificaciones antes del eclipse Para activar todas las notificaciones y permisos que necesitan estas aplicaciones para funcionar correctamente hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones: Permitir el acceso a la aplicación de la ubicación GPS .

. Permitir que la aplicación envíe notificaciones .

. Permitir que la app tenga acceso a la cámara del teléfono.

del teléfono. Dar acceso a la hora automática del dispositivo.