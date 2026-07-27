Dos muertos y al menos cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Seattle

Dos personas han muerto y al menos otras cuatro han resultado heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo registrado este domingo durante la celebración del festival gastronómico Bite of Seattle, en el Seattle Center, un concurrido complejo cultural y turístico de la ciudad estadounidense de Seattle, según informaron medios locales y las autoridades.

Los disparos se produjeron alrededor de las 18:00 hora local en las inmediaciones de la emblemática Space Needle (Aguja Espacial), uno de los principales símbolos de la ciudad, mientras miles de personas asistían al popular evento, que reúne cada año a cientos de expositores gastronómicos y comerciales.

El Departamento de Policía de Seattle ha confirmado el incidente a través de un mensaje publicado en la red social X. En la publicación, la autoriedad ha pedido a la población evitar la zona mientras continúa la investigación. "La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona", ha señalado el cuerpo policial.

Dos fallecidos y varios heridos La cadena local KOMO ha informado de la muerte de dos personas, mientras que el Centro Médico Harborview ha confirmado haber atendido a cuatro heridos: un niño, una mujer de 39 años, un hombre de 23 años y otra mujer cuya edad no ha sido facilitada y que fue trasladada al quirófano. Por el momento, se desconoce el estado de las víctimas. Un periodista del Seattle Times que se encontraba en el festival relató haber escuchado varios estruendos seguidos de una rápida sucesión de disparos, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes.

La Policía continúa investigando el tiroteo El Departamento de Policía de Seattle ha confirmado inicialmente que "varias" personas habían sido alcanzadas por disparos y anunció la apertura de una investigación. En un mensaje publicado en la red social X, pidió a la población evitar la zona mientras los agentes trabajaban en el lugar de los hechos. "La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona", señaló el cuerpo policial. ““ La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, ha explicado que en un primer momento no estaba claro si había actuado más de un tirador y ha señalado que la Policía ofrecerá más detalles en una rueda de prensa prevista para la noche.