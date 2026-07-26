La Policía alemana abate al sospechoso del atropello múltiple en Berlín durante el Día del Orgullo

⁠El sospechoso ‌del atropello múltiple durante el desfile del ⁠Orgullo LGBTI en Berlín , en el que murió una persona y otras 29 resultaron heridas en la noche del sábado, ha ‌sido ⁠abatido a tiros durante una operación policial en el barrio de Spandau, en las afueras de la capital alemana.

Según ha informado la Policía berlinesa en su cuenta de X, el sospechoso fue localizado en torno a las 18:00 horas en un área ajardinada y se acercó hacia los agentes portando "un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego policial".

"A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Berlín, falleció en el lugar del incidente", añade el comunicado policial.

Condenado por intentar unirse al Estado Islámico El individuo fue identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años de edad, que permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la Policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados. Según ha informado la fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria. Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización. No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado. Varias se manifiestan tras el atropello de Berlín con una imagen del principal sospechoso en un cartel policial EFE/EPA/CLEMENS BILAN