La Policía alemana abate al sospechoso del atropello múltiple en Berlín durante el Día del Orgullo
- En el ataque, que las autoridades consideran un "atentado islamista", murió una persona y otras 29 resultaron heridas
- El presunto autor, Abdul Ballout, tenía 21 años y había sido condenado por intentar unirse al Estado Islámico
El sospechoso del atropello múltiple durante el desfile del Orgullo LGBTI en Berlín , en el que murió una persona y otras 29 resultaron heridas en la noche del sábado, ha sido abatido a tiros durante una operación policial en el barrio de Spandau, en las afueras de la capital alemana.
Según ha informado la Policía berlinesa en su cuenta de X, el sospechoso fue localizado en torno a las 18:00 horas en un área ajardinada y se acercó hacia los agentes portando "un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego policial".
"A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Berlín, falleció en el lugar del incidente", añade el comunicado policial.
Condenado por intentar unirse al Estado Islámico
El individuo fue identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años de edad, que permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la Policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.
Según ha informado la fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria. Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.
No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.
El último de una serie de ataques en Alemania
El atropello ocurrió alrededor de las 22.00 horas del sábado en el parque Tiergarten, junto a la Puerta de Brandeburgo, muy cerca de la celebración del Christopher Street Day, una de las mayores fiestas anuales del Orgullo LGTBQ de Europa. Las autoridades señalaron que una persona murió y otras 29 resultaron heridas.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, había explicado anteriormente que el sospechoso "ya había llamado la atención en el pasado por un elevado número de delitos, por su proceso de radicalización y por su pertenencia al entorno islamista". Añadió que era ciudadano alemán de origen libanés, nacido en Alemania en 2005.
Se trata del último de una serie de ataques con vehículos contra multitudes registrados en Alemania en los últimos años, que han intensificado el debate sobre la seguridad y la inmigración en un contexto de creciente apoyo a la extrema derecha.
Antes de asistir a un acto conmemorativo en la iglesia de Santa María de Berlín, el canciller, Friedrich Merz, instó a la población a defender los valores liberales del país. "Defenderemos con todos los medios a nuestro alcance la libertad, la apertura y el espíritu liberal que caracterizan nuestra vida y nuestra sociedad", afirmó.