Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania
- Dos sospechosos han sido detenidos por la policía
- De momento, se desconocen las causas del tiroteo
RTVE.es
Al menos cinco personas, todas adultas, han muerto en un tiroteo en la ciudad de Stade, al norte de Alemania. El autor de los disparos ha sido detenido, y también un segundo sospechoso, aunque se desconoce su papel en el tiroteo, ha confirmado un portavoz de la Policía alemana.
Por el momento, se desconocen las causas del ataque en esa localidad de unos 50.000 habitantes, en el estado de Baja Sajonia. La policía tampoco ha podido ofrecer un número estimado de heridos.
Según el canal de televisión NTV, el tiroteo se produjo en un centro de acogida de menores y mujeres embarazadas o con niños pequeños, aunque esa información no se ha confirmado oficialmente.
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