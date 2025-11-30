Al menos cuatro muertos tras un tiroteo en una reunión familiar al norte de California
- Según la policía, se trata de "un incidente selectivo" y aún no hay detenidos
- El incidente ha tenido lugar en la fiesta de cumpleaños de un niño
Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, en un tiroteo en Stockton, en el norte de California, Estados Unidos. Ha ocurrido en un salón de banquetes, durante una reunión familiar, y una decena de personas ha resultado heridas.
Según la policía, se trata de "un incidente selectivo". Aún no hay detenidos e investigan la motivación del ataque.
El tiroteo ha tenido lugar este sábado de noche en la fiesta de cumpleaños de un niño, según ha informado el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, en una publicación de Facebook.
"Estoy en contacto con el personal y los responsables de seguridad pública para comprender exactamente lo que ocurrió, y voy a presionar para obtener respuestas", ha afirmado Lee.
Investigación "muy activa y en curso"
La policía recibió avisos poco antes de las 18:00 hora local (3:00 hora peninsular española) de un tiroteo ocurrido cerca del bloque 1900 de Lucile Avenue, en Stockton.
"Podemos confirmar en este momento que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y que se ha confirmado la muerte de cuatro víctimas", afirmó la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín en una publicación en X.
"Se trata de una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada. Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades", añadió.
Las autoridades no han proporcionado ningún detalle sobre el autor de los disparos.