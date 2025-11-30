Al menos cuatro muertos tras un tiroteo en una reunión familiar al norte de California

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, en un tiroteo en Stockton, en el norte de California, Estados Unidos. Ha ocurrido en un salón de banquetes, durante una reunión familiar, y una decena de personas ha resultado heridas.

Según la policía, se trata de "un incidente selectivo". Aún no hay detenidos e investigan la motivación del ataque.

El tiroteo ha tenido lugar este sábado de noche en la fiesta de cumpleaños de un niño, según ha informado el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, en una publicación de Facebook.

"Estoy en contacto con el personal y los responsables de seguridad pública para comprender exactamente lo que ocurrió, y voy a presionar para obtener respuestas", ha afirmado Lee.