Muere uno de los dos soldados de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo de Washington

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que ha muerto uno de los heridos en el tiroteo de este miércoles en Washington. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, miembro de la Guardia Nacional.

Trump se ha referido a Beckstrom como una "magnífica y muy respetada persona". Y ha informado que entró en el cuerpo en 2023. El otro herido, Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico: "Está peleando por su vida", ha afirmado el político.

Trump ha desvelado la muerte de la soldado en una llamada con las Fuerzas Armadas por el Día de Acción de Gracias. En esa comunicación, ha expresado "la angustia y el horror de nuestra entera nación por el ataque terrorista de ayer en la capital". También ha agradecido a las tropas por estar "involucradas en la misión" de proteger a Estados Unidos de personas migrantes a los que considera miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y exinternos de instituciones mentales.

La fiscal general de, Pam Bondi, ha explicado a Fox News que el Gobierno planea presentar cargos de terrorismo contra el atacante y que sea sentenciado a cadena perpetua "como mínimo". Aunque también ha sugerido que pediría la pena de muerte.

El ataque contra los guardias nacionales el pasado martes se produjo sobre las 14.15 hora local (seis horas menos en España) en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial. El tirador iba armado con un revólver.

Polémica por el asilo del supuesto agresor El presidente calificó los hechos como "acto de terrorismo", aunque todavía se desconoce la motivación del sospechoso, identificado como R. L., de 29 años. Se encuentra detenido y también está herido. Dos soldados de la Guardia Nacional, en estado crítico tras ser tiroteados cerca de la Casa Blanca Trump señaló que el Departamento de Seguridad Nacional está seguro de que el autor de los hechos es un afgano que entró en EE.UU. en septiembre de 2021 gracias a un programa de reasentamiento del que se beneficiaron unos 70.000 ciudadanos (según un informe del Congreso). Ese verano, los talibanes tomaron el control del país tras la retirada de las tropas norteamericanas. El tirador formó parte de una unidad local apoyada por la CIA, según la Agencia. Trump ha aprovechado el origen de este individuo para atacar la política migratoria de su predecesor, Joe Biden, porque, como ha apuntado, entró en el país bajo su Administración. Además, tanto el día del ataque como este viernes, el republicano ha completado sus discursos con mensajes claves de su estrategia política: "Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar el completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente". Sin embargo, la Agencia Reuters ha tenido acceso a la solicitud de asilo del sospechoso y muestra que se le concedió bajo el gobierno del republicano. Reuters ha recogido el testimonio de un funcionario de la Administración que ha explicado que R. L. solicitó protección internacional en diciembre de 2024 y se le concedió el 23 de abril de este año, tres meses después de que Trump accediera al despacho Oval por segunda vez. Las autoridades creen que R.L. ha actuado solo. Y han completado su perfil: tiene mujer y cinco hijos. Cuando han preguntado a Trump sobre si piensa deportarles, el mandatario norteamericano ha apuntado que su Gobierno está investigando sobre la situación familiar del sospechoso. El FBI, a cargo de la investigación, ha requisado dispositivos electrónicos de la residencia de Washington del presunto atacante. Este viernes, horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que paraliza todas las peticiones migratorias de afganos. Y, además, ha planteado una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente de 19 nacionalidades de "países de preocupación", lo que incluye a Cuba, Venezuela y Haití. A la espera de conocer los detalles, Trump ha ampliado la medida y ha anunciado —horas después— que su Administración trabaja para pausar los trámites migratorios de todos los "países del tercer mundo". Sin embargo, no se conoce todavía qué Estados entran en esa categoría. Trump amenaza con paralizar los trámites migratorios de países "del tercer mundo" tras el ataque de Washington

Trump llama "estúpida" a una periodista Una periodista ha cuestionado las acusaciones de Trump contra Biden en la rueda de prensa donde ha explicado la muerte de la guarda nacional. El actual líder de EE.UU. le ha respondido con un insulto: "Estúpida". La profesional cuestionó por qué el mandatario responsabiliza del ataque a las políticas migratorias de su predecesor si la actual Administración revisó al presunto tirador. "Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", ha respondido Trump.