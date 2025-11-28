Trump amenaza con paralizar los trámites migratorios de países "del tercer mundo" tras el ataque de Washington

Donald Trump ha anunciado que su Administración trabaja para pausar los trámites migratorios de todos los "países del tercer mundo". Esta decisión llega después del ataque el pasado miércoles en Washington que ha dejado un guardia nacional muerto y otro herido. Las autoridades han señalado que el presunto autor es un afgano que entró en el país en 2021 como parte de un programa de reubicación promovido tras la retirada de EE.UU. del país asiático.

En un mensaje en su red social, ha prometido "deportar a todo extranjero que sea una carga pública, supongo un riesgo o no sea compatible con la civilización occidental". Por otra parte, ha señalado a su antecesor en el cargo, Joe Bien, y ha amenazado con anular "millones" de permisos de estancia de extranjeros concedidos por el Gobierno anterior.

También ha explicado que su Administración va a cortar los subsidios y otro tipo de beneficios federales a personas que no sean ciudadanos de EE.UU.

El mandatario argumenta que esta medida va a permitir que el sistema migratorio se recupere completamente.

Según las autoridades norteamericanas, el presunto autor de los hechos es un afgano que se acogió al la reubicación, como otros unos 70.000 ciudadanos (según un informe del Congreso), tras la caída de su país a manos de los talibanes. El grupo extremista tomó el control tras la retirada de las tropas norteamericanas. El tirador formó parte de una unidad local apoyada por la CIA, según la Agencia.

Este viernes, horas antes de la decisión de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había anunciado que paralizaba todas las peticiones migratorias de afganos. Y, además, había planteado una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente de 19 nacionalidades de "países de preocupación", lo que incluye a Cuba, Venezuela y Haití.