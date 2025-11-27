Trump califica como terrorismo el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional y señala a un afgano como el autor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como "acto de terrorismo" el tiroteo que ha dejado a dos guardias nacionales gravemente heridos. Ha señalado que el Departamento de Seguridad Nacional está seguro de que el sospechoso es un afgano que entró en EE.UU. en septiembre de 2021. Ese verano, los talibanes tomaron el control del país tras la retirada de las tropas norteamericanas.

Los disparos se han producido en Washington sobre las 14.15 hora local (19.15 GMT) en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial. La zona cuenta con numerosos restaurantes y cafeterías, así como con dos paradas de metro. A consecuencia del tiroteo, el personal de la Casa Blanca ha tenido que encerrarse en el interior del edificio.

En una rueda de prensa desde Florida con Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Pam Bondi, fiscal general, ha afirmado que quiere reexaminar a los afganos que llegaron al país bajo el Gobierno de Biden. Según un funcionario de la Administración, citado por la Agencia Reuters, el presunto atacante recibió un permiso de estancia especial en Estados Unidos tras haber colaborado con los norteamericanos en Afganistán.

Minutos después de este requerimiento, los servicios migratorios del país han paralizado el estudio de los casos de personas de esa nacionalidad hasta que se revisen los protocolos de seguridad y escrutinio.

En un mensaje previo compartido por redes sociales para condenar el ataque, Trump ha conectado la entrada del sospechoso afgano en Estados Unidos con la llegada de personas somalíes. Para el republicano, "es un riesgo para la supervivencia" del país.

En esa misma alocución, ha señalado que se tienen que tomar las medidas necesarias para expulsar a cualquier extranjero "de cualquier país que no pertenezca" a esa tierra: "Si no pueden querer nuestro país, no les queremos".

El presidente se encuentra en Florida para celebrar este jueves el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, ha anunciado que al terminar la comparecencia vuelve al Despacho Oval en la Casa Blanca.

Sobre el ataque, por ahora se conoce que el sospechoso "dobló la esquina, alzó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional", ha explicado Jeff Carroll, subjefe en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Carroll aseguró que otros miembros de la Guardia Nacional que se encontraban en la zona "han intercambiado disparos" con el atacante y lograron reducirle y detenerlo.

El supuesto agresor también está herido y ha sido detenido y hospitalizado. Por ahora, el FBI cree que actuó solo.