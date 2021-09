Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha anunciado que Washington trasladará a Catar su misión diplomática en Afganistán, una misión que estará capitaneada por el que ha sido hasta ahora el encargado de negocios de la embajada en Kabul, Ross Wilson.

Desde Doha - la capital catarí- se ofrecerán servicios consulares, además de gestionarse la ayuda humanitaria para Afganistán y se trabajará con los aliados y socios para "coordinar" el trato con los talibanes.

"Un nuevo episodio de la relación de EE.UU. con Afganistán ha comenzado. La misión militar ha acabado. Una nueva misión diplomática ha empezado", ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense.

“As of today, we have suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar. For the time being, we will use this post in Doha to manage our diplomacy with Afghanistan.“