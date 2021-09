"Hemos vuelto a hacer historia. La ocupación de 20 años de Afganistán por parte de Estados Unidos y la OTAN ha terminado esta noche", así ha celebrado Anas Haqqani, líder del movimiento islamista, en Twitter, la retirada definitiva de EE.UU. del país centroasiático, lo que supone su victoria definitiva en la guerra quince días después de hacerse con el control de Kabul. "Estoy muy contento, después de 20 años de yihad, sacrificio y dificultades; de tener la satisfacción de ver estos momentos históricos", ha expresado.

“We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM“