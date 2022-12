Las milicias talibanes han colocado puestos de control alrededor del aeropuerto internacional y están bloqueando el paso a los que no tienen documentos válidos para viajar. El control también se extiende a las fronteras terrestres con Pakistán, Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y los escasos 76 kilómetros que comparten con la región de los uigures en China.

Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierten que “el número de refugiados que han salido hacia los países limítrofes en 2021 y en estas últimas semanas realmente es mínimo”. La portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, explica a RTVE.es que “hasta hace unos días, los que tenían pasaporte y otra documentación, podían viajar en avión, pero tal y como está la situación, cruzar fronteras hacia los países limítrofes no es nada fácil para quienes no tengan autorizaciones o visados en estos momentos”.

Este viernes, la ONU estimaba que la cifra de personas que puede cruzar las fronteras a países vecinos puede ser similar a la de desplazados internos y rondaría el medio millón. La número dos de ACNUR, Kelly Clements, ha reconocido que se temen hasta 515.000 refugiados solo este año, según informa la agencia de noticias alemana DPA.

El periodista Javier Bauluz ha denunciado la situación de miles de personas que “quieren huir de Afganistán a Pakistán” a través de la frontera de Spin Boldak. Asegura que la situación es peor que la del aeropuerto de Kabul, pero que al no haber fuerzas extranjeras no hay medios que cubran la noticia.

“"Esto no es #Kabul , esta es la frontera de Spin Boldak donde miles de personas quieren huir de Afganistán a Pakistán. La situación aquí es mucho peor que la situación en #KabulAirport pero como no hay fuerzas extranjeras aquí, no ha sido cubierto por los medios". https://t.co/whlO8HWVeM“