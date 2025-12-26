Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua despiden 2025 con las Precampanadas más gamberras
- Este 30 de diciembre, también tienes una cita con el mejor humor en Open Play
- No te pierdas la precampanadas en La 2 y RTVE Play
Se acerca lo que para muchos es la noche más especial del año: la Nochevieja. Sin embargo, antes de la velada del 31 de diciembre, no está nada mal calentar motores en lo que ya se ha convertido en un auténtico clásico: las preuvas.
Más sorpresas en Open Play
Pero antes de despedir este 2025, tienes otra cita con Open Play. Este 30 de diciembre, el espacio que presentan Ángela Fernández y Lara Palma, acompañadas como siempre por Taka, te propone un plan cargado de actuaciones musicales en lenguas cooficiales y sketches de humor de los grandes rostros de Open Play como Miguel Maldonado, Héctor de Miguel, Laura del Val o Ignatius Farray. Todo esto, a partir de las 18.30 horas en RTVE Play.
Estas fiestas navideñas han arrancado con fuerza en Open Play, y se notó el pasado 22 de diciembre con el Sorteo de la Lotería de Navidad. Tirando de humor, análisis y recordando momentos memorables del sorteo, este nuevo espacio de entretenimiento que combina televisión, pódcast y streaming logró conectar con 49.268 visitantes únicos. Con estos datos, se convirtió en la segunda señal más seguida del día, solo por detrás de La 1 de TVE. Hasta la fecha, este ha sido el programa más visto desde su estreno el pasado 22 de octubre.
Horario y dónde ver las Precampanadas con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado
En RTVE vamos a despedir 2025 a lo grande y el día 30 de diciembre no podía ser menos. El humor, las risas y la ironía van a estar presentes en la Puerta del Sol en las ya famosas preuvas. Aquí, Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado, desde las 23.30 horas, en La 2 y RTVE Play, nos van a amenizar este 'ensayo' de Nochevieja, que cada vez atrae a más gente. ¿Te lo vas a perder?